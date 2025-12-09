“Andalucía sin deudas”, segons el seu president
ANC Lleida
Avui no parlaré de les arbitrarietats del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, respecte a les pintures del monestir de Sixena que tots dos volen que marxin a qualsevol preu, però que la dama d’Elx no es mogui de Madrid perquè “és una peça molt delicada”; tampoc parlaré del president de la Generalitat de València, Sr. Mazón, que no ha dimitit de president fins passat un l’any dels 229 morts; ni de l’angoixa causada en moltes dones per les mamografies, ni de l’espanyolització de TV3; ni de la dictadura franquista que voldrien recuperar el 20% dels joves enquestats; ni de... És que la llista és molt llarga i no m’hi cabria!!!
En canvi sí que expressaré la meva felicitació al Sr. Juanma Moreno, president de la comunitat autònoma d’Andalusia, per les seves manifestacions afirmant no tenir cap problema pel deute de la seva comunitat amb l’Estat en concepte del FLA (Fons de Liquiditat Autonòmica). Com que diu que no té cap problema amb el seu deute, la conseqüència hauria de ser la seva renúncia al premi de la loteria que reclama cada any a les autonomies que paguen, entre les quals Catalunya. Els que cobren asseguren que per quadrar els seus pressupostos no en tenen prou i reclamen finançament a l’Estat perquè, amb els impostos que paguen els seus ciutadans, no hi arriben. En què quedem, Sr. Moreno? El deute no és un problema i cada any reclama finançament extern? Els catalans que arrosseguem 90.000 milions d’euros de deute pel FLA sí que exigim la condonació total del nostre deute per patir un sistema de finançament especialment cruent a més de caducat. També perquè en uns anys hem experimentat el creixement d’un milió de nous habitats, la qual cosa representa un daltabaix i l’increment de dèficits en benestar social, llistes d’espera insuportables en sanitat, pressupostos insuficients en ensenyament, etc. Tot això suposa que no podem atendre demandes bàsiques de persones dependents i encara menys finançar mascotes de companyia com fan d’altres. Pensem que a Catalunya paguem tot el ventall d’impostos autonòmics previstos perquè no en podem prescindir de cap, donat el creixent flux de sortida dels nostres recursos cap a Madrid, cosa que sí que condonen autonomies governades pel PP, reduint o suprimint impostos mentre reclamen cada any la nostra solidaritat econòmica.
I ara resulta que quan el govern de l’Estat ofereix reduir parcialment els respectius deutes a les comunitats autònomes en la proporció de 18.791 milions d’euros (46%) dels 40.000 milions de deute que té Andalusia, i només 17.104 milions, (19%) dels 90.000 milions que arrossega Catalunya, el president d’Andalusia ho rebutja. Doncs a Catalunya, que és la tercera de l’Estat en aportar solidaritat als altres i quedar la desena a l’hora de rebre inversions, sí que ens cal, no només l’actualització d’un finançament autonòmic proporcional als serveis que prestem a la ciutadania sinó també no quedar arraconats a l’hora de rebre inversions.
Pensem que en quaranta anys d’estat de les autonomies alguns territoris que estan rebent solidaritat de forma continuada han superat el nivell socioeconòmic dels que aportem però reclamen la continuació com un dret adquirit. Per la seva part la Unió Europea quan incorpora nous països els subvenciona per un període determinat, de forma gradual i vigilant les finalitats aconseguides. Estem al cas?