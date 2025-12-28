S’imposen límits al lloguer temporal i per habitacions a Catalunya
Recentment, en data 18 de desembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures en matèria d’habitatge i urbanisme de Catalunya per regular el lloguer de temporada i d’habitacions. Es tracta d’una normativa pionera que busca posar fi a certes pràctiques que, fins ara, permetien llogar pisos per mesos o habitacions a preus molt alts sense respectar els límits de renda.
La llei forma part d’un paquet més ampli de mesures en matèria d’habitatge i urbanisme. Respon a l’expansió de fórmules contractuals habituals l’objectiu de laes quals és evitar la regulació de preus establerta per la Llei d’Habitatge estatal. Es tracta de posar fi al frau de llei comès per alguns propietaris consistent a utilitzar contractes de lloguer de temporada o per habitacions per eludir els límits de preu i garanties que s’exigeixen per a l’habitatge habitual. A més, en el cas dels lloguers per habitacions, la suma de les rendes pactades no podrà superar el límit que correspondria al lloguer de tot l’habitatge.
Per exceptuar la subjecció del contracte a la regulació ordinària, i només en el cas que el lloguer sigui estrictament de vacances o recreatiu, acreditant-se aquesta finalitat específica, continuarà regint-se per la normativa turística o sectorial corresponent i no pels límits de l’habitatge habitual. És a dir, caldrà demostrar la temporalitat del contracte.
Com a conseqüència, s’espera que els inquilins tinguin més protecció tant davant de diferents pràctiques contractuals que es venien practicant com davant dels elevats preus del mercat del lloguer.
En el cas dels llogaters, se’ls posa més difícil, ja que hauran de justificar la causa dels lloguers temporals i respectar els límits de renda si el contracte té finalitat residencial. En definitiva, aquesta llei busca equilibrar el mercat de lloguer a Catalunya i evitar els abusos en aquest tipus de contractes.
Atesa la situació actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.
