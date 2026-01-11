Noves mesures per limitar els interessos en els crèdits al consum
Recentment el govern ha aprovat un avantprojecte de llei per limitar els interessos de determinats crèdits que, fins ara, podien arribar a costos molt elevats. La mesura es dirigeix de forma clara a aquells productes financers que, per la seua facilitat d’accés i rapidesa de concessió, han generat nombrosos problemes d’endeutament.
La futura regulació afecta, en concret, els crèdits ràpids o microcrèdits, els préstecs al consum d’alt cost, les targetes revolving i altres productes de finançament similars, especialment quan es comercialitzen a través de canals digitals. Es tracta de modalitats molt esteses en els últims anys i que, malgrat la seua aparença senzilla, poden amagar un cost final molt superior a l’inicialment previst per qui els contracta.
Fins ara, el control es produïa als tribunals, els qui, aplicant la normativa sobre usura i la doctrina del Tribunal Suprem, analitzaven si els interessos pactats resultaven abusius en comparació amb els tipus mitjans del mercat. Això obligava els consumidors afectats a iniciar processos judicials per tutelar els seus drets.
La intenció de l’avantprojecte és evitar aquest tipus d’interessos introduint en la legislació límits objectius al cost del crèdit, fixant límits màxims als interessos i a les comissions, i establint a més determinades condicions mínimes pel que fa als terminis de devolució. L’objectiu és evitar situacions en les quals préstecs de petita quantia acabin generant un deute desproporcionat en molt poc temps.
Segons el Govern central, la reforma persegueix frenar el sobreendeutament, que afecta especialment persones amb menys recursos o amb dificultats per accedir al crèdit bancari tradicional, i oferir regles clares i comprensibles per a tots els consumidors. No obstant hi ha un sector que alerta sobre una possible reducció de l’oferta de crèdit.
