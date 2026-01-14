Noves oficines a l’Alt Pirineu i Aran
Diputada del PSC per Lleida, Pirineu i Aran al Parlament de Catalunya
Viure en un poble del Pirineu no ha de ser una renúncia, ha de ser una opció real plena de drets. És i ha estat una necessitat capital i essencial el reconeixement històric envers el món rural del Pirineu.
Un país no és només la seva capital, un país és cada poble on hi ha vida, drets i futur. La vegueria de l’Alt Pirineu i Aran és la més extensa i la menys poblada, la més allunyada de les àrees metropolitanes, amb unes particularitats físiques i demogràfiques accentuades i singulars.
Cal un model més racional i sostenible per tal de fer realitat l’equitat territorial i els serveis públics de qualitat.
Hem de fer possible que la gent pugui triar on viure sense renunciar a drets ni oportunitats. La presència del govern ha de ser-hi per facilitar les coses, facilitar el dia a dia als ciutadans.
El Govern de la Generalitat s’ha proposat, en el procés de reforma de l’administració que està duent a terme, fer la vida més fàcil a la gent, perquè les persones no s’hagin de desplaçar arreu del territori, i no hagin d’anar a buscar les portes dels diferents departaments. L’Alt Pirineu i l’Aran és un dels territoris on s’exemplifica aquesta voluntat del govern de poder abordar un dels desafiaments més important del nostre país, l’equilibri territorial.
El Govern ha explicat en repetides ocasions que avui un dels reptes que té el nostre país és la cohesió territorial perquè és molt conscient que especialment llocs com el Pirineu han sigut solidaris amb el conjunt del país, i ara toca que el conjunt del país sigui solidari amb els territoris de muntanya, amb el Pirineu i l’Aran.
En aquest sentit, en la reforma d’administració i de l’atenció ciutadana el Govern de Salvador Illa està fent avenços importants.
A principis d’any el telèfon d’informació 012 atendrà també els caps de setmana per poder facilitar la vida de la gent i s’ha posat en marxa un model d’oficines d’atenció ciutadana integrades arreu del territori. Perquè una persona que viu a l’Alt Pirineu i a l’Aran no s’hagi de desplaçar a Lleida, a Manresa o a Barcelona per fer els seus tràmits.
Per això, a partir de l’any vinent, el Govern obrirà tres noves oficines d’atenció ciutadana, a Puigcerdà, Tremp i la Seu d’Urgell.
Una atenció que ha de ser presencial perquè els ciutadans tenen dret a poder dirigir-se a l’administració i que les tractin amablement, tal com va aprovar fa unes setmanes el Parlament de Catalunya a proposta, entre altres, del Grup Parlamentari Socialistes-Units per Avançar.
Altrament, s’incorporaran a partir del primer trimestre del 2026 unes oficines d’atenció ciutadana mòbils perquè es puguin desplaçar poble a poble al conjunt del territori, i és en aquest sentit que l’Alt Pirineu és una de les prioritats de l’Executiu.
Així mateix, el Govern està treballant amb el Conselh Generau d’Aran per l’obertura d’una oficina d’atenció a l’Aran, en aranès, per poder donar aquesta garantia a les persones.
L’objectiu és clar, poder assolir cohesió territorial i, sobretot, que l’Alt Pirineu i Aran sigui tractat amb excel·lència i tenir serveis bàsics i de qualitat arreu del territori.