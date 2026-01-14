Quan l’oli fa país des de les Borges
Regidor de Promoció Econòmica de les Borges Blanques per ERc
Des de fa dècades, la Fira de l’Oli Verge Extra – Catalunya a les Borges Blanques simbolitza l’ànima del nostre territori. Enguany arribem a la 29a edició d’un certamen que ha crescut de manera sostinguda i que continua reforçant el seu paper com a motor de cohesió social i econòmica per a la comarca de les Garrigues i per al conjunt del país.
Com a regidor de Promoció Econòmica, he pogut seguir de prop l’evolució de la fira: d’una exposició d’abast local ha passat a ser una cita de referència dins el calendari oleícola català. Cada gener, productors, cooperatives i visitants d’arreu es retroben a les Borges Blanques, atrets pel caràcter únic del nostre oli i per un model de fira que posa en valor el contacte directe, la qualitat i l’arrelament al territori. Més enllà de tastar oli, la Fira és un espai per “fer terra i fer país”, on conviuen la tradició pagesa i la innovació del sector. Aquesta cita consolida, any rere any, la capitalitat oleícola de les Borges Blanques i ens interpel·la a vetllar perquè cada edició mantingui l’excel·lència i la capacitat d’adaptació als nous reptes.
L’edició d’enguany incorpora un element especialment rellevant: per primera vegada, la Fira reunirà les cinc denominacions d’origen de l’oli de Catalunya. Aquesta presència conjunta reforça la vocació de país del certamen i permet mostrar la diversitat i la riquesa del sector oleícola català en un mateix espai, amb les Borges Blanques com a punt de trobada. És un pas endavant que evidencia la maduresa de la fira i la seva capacitat d’aglutinar el sector. Maduresa i interès, com ho demostra que són 47 els productors presentats al concurs d’olis de la Fira amb 61 mostres presentades, vuit més que l’any passat. Això ens demostra que el sector vol tenir un producte excel·lent al mercat. Una altra de les fites recents és la consolidació de l’Oleoteca municipal, un equipament pensat per divulgar la cultura de l’oli a través de tallers, tastos guiats i activitats educatives. Aquest espai ens ajuda a formar consumidors més informats i conscients del valor de l’oli verge extra, i és especialment gratificant veure com joves i famílies s’hi apropen amb curiositat.
La Fira de l’Oli és també una oportunitat per generar activitat econòmica i obrir noves perspectives. L’afluència de visitants té un impacte directe i positiu en el comerç, la restauració i els allotjaments del municipi, i ofereix als productors un aparador immillorable per reforçar marca i obrir mercats. Alhora, les xerrades i els espais de trobada permeten compartir coneixement sobre sostenibilitat, innovació i futur del sector.
A les portes d’una nova edició, vull reconèixer l’esforç col·lectiu que fa possible la Fira: el del sector oleícola, el de les persones que la fan funcionar i el del conjunt de la ciutat. La Fira de l’Oli és una expressió viva del nostre territori i del nostre saber fer. Aquesta setmana vinent tornarem a demostrar que l’oli és molt més que un producte: és economia, cultura i identitat compartida.