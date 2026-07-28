El drama segueix després del foc
CEO de Real Cober i divulgador especialitzat en assegurances
Cada estiu les imatges tornen a repetir-se. Milers d’hectàrees calcinades, habitatges arrasats i famílies que, en qüestió d’hores, veuen desaparèixer el patrimoni construït durant tota una vida. El problema, a més, va en augment. Només el 2025 el foc va arrasar 354.793 hectàrees, la pitjor dada de les últimes tres dècades, i es van registrar 63 grans incendis forestals.
Tanmateix, els que treballem en el sector assegurador sabem que existeix un segon drama, molt menys visible, que comença quan les flames ja s’han apagat. És el moment en què moltes famílies descobreixen que recuperar el que s’ha perdut serà molt més complicat del que imaginaven.
La primera sorpresa sol arribar quan pregunten si el Consorci de Compensació d’Assegurances cobrirà els danys. La resposta és no. Els incendis forestals no tenen la consideració de risc extraordinari i, per tant, no estan coberts pel Consorci, com sí que ocorre amb fenòmens com les inundacions extraordinàries o els terratrèmols.
Es tracta d’una de les falses creences més esteses entre els ciutadans. Existeix la percepció que, davant d’un desastre natural d’aquesta magnitud, sempre hi haurà una cobertura pública. Però la realitat és que la protecció depèn, en la majoria dels casos, de comptar amb una pòlissa privada que cobreixi aquest risc.
I aquí apareix un altre error encara més freqüent: pensar que n’hi ha prou amb tenir una assegurança contractada. Des de la meua experiència, el gran problema no és l’absència d’assegurança, sinó la infraassegurança.
Fa anys que molts habitatges estan assegurats sense que s’actualitzin els capitals contractats. Quan un incendi provoca una pèrdua total, el propietari descobreix que la indemnització no arriba per reconstruir el seu habitatge perquè el valor assegurat ja no reflecteix el cost real de reposició. En aquell moment apareix la regla proporcional i la pòlissa que semblava suficient deixa de ser-ho.
També és habitual pensar que sempre serà possible reclamar al responsable de l’incendi. Jurídicament aquesta possibilitat existeix, però localitzar el causant i que a més sigui solvent o disposi d’una assegurança suficient és, a la pràctica, una situació poc freqüent.
Els incendis forestals han deixat de ser un episodi excepcional per convertir-se en un risc cada vegada més recurrent. Precisament per això, revisar les nostres pòlisses hauria de formar part de la prevenció, igual que netejar una parcel·la o mantenir un tallafoc.
L’assegurança no pot evitar que es produeixi un incendi. Però sí que pot marcar una diferència enorme en la capacitat de recuperació dels qui ho han perdut tot. I aquesta diferència no depèn únicament de tenir una pòlissa, sinó d’haver contractat la protecció adequada abans que sigui massa tard.