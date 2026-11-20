Els meus drets i el meu futur
Regidor de Joventut, Educació i Ocupació Ajuntament de Lleida
Un infant de dos anys que diu “jo sol”. Una adolescent de setze que diu “deixa’m decidir”. Dues frases que expressen el mateix: vull descobrir qui soc, tenir veu i que confiïs en mi.
I nosaltres, els adults, sabem escoltar aquestes demandes? Sovint tenim pressa per ensenyar-los com funciona el món, però no per entendre com el veuen ells.
Amb la paternitat he descobert que hi ha moltes maneres de comunicar-se abans de saber construir una frase. Una mirada, un gest, un plor o una rialla poden explicar moltes coses. Escoltar no sempre significa sentir paraules. A l’adolescència, aquesta necessitat es transforma: hi ha ganes d’independència, però també de sentir-se acompanyat.
Ens preocupa que els infants i adolescents no ens escoltin. Però ens hem preguntat prou si nosaltres els escoltem?
El Dia Mundial de la Infància ens convida a reflexionar sobre els seus drets: créixer en un entorn segur, rebre una educació de qualitat, jugar, expressar-se, participar, ser respectats i construir la seva autonomia. Són drets, no privilegis: els corresponen pel simple fet de ser persones i ciutadans.
Durant anys hem repetit que els infants i adolescents són el futur. Però són molt més que això: són ciutadans del present. Això ens obliga a preguntar-nos no només quina ciutat els volem deixar, sinó en quina volen viure avui.
Què necessita un infant de la Mariola, de Balàfia o de Cappont? Com viu una adolescent de Pardinyes els espais públics del seu barri? Què troben a faltar els joves del Centre Històric? Preguntes que han d’orientar les decisions municipals.
Construir una ciutat millor vol dir cuidar la quotidianitat: escoles bressol properes, parcs segurs, patis que afavoreixin la convivència, activitats accessibles i espais on els adolescents puguin trobar-se.
Des de la Paeria tenim la responsabilitat de convertir aquests drets en oportunitats reals, amb polítiques educatives, lleure, acompanyament a les famílies i iniciatives per als joves, però també a planificar carrers, places, mobilitat i equipaments. Perquè la infància no és només una qüestió educativa o social: és una manera de mirar i construir tota la ciutat. I tenim un repte fonamental: no n’hi ha prou amb impulsar polítiques per als infants i adolescents. Hem d’aprendre a fer-les també amb ells: escoltar les seves propostes, oferir-los espais reals de participació i fer que les seves opinions influeixin en les decisions municipals.
La seva veu ha de comptar sempre, no només en una jornada concreta. Una ciutat que escolta garanteix que les oportunitats no depenguin del barri, dels recursos familiars, de l’origen o de les capacitats de cadascú. Que cap infant se senti exclòs i que créixer a Lleida sigui sinònim d’oportunitats.
Com a adults, hem de deixar de confondre acompanyar amb controlar, protegir amb limitar i escoltar amb simplement deixar parlar.
Com a pare, descobreixo que educar és aprendre a deixar espai. Com a regidor, crec que aquest principi ha de guiar la ciutat: protegint els infants i adolescents, però confiant en les seves capacitats i reconeixent-los com a protagonistes de la vida col·lectiva.
Lleida no ha de demanar als infants i adolescents que esperin el seu torn per formar-ne part. Enguany, comptem amb la seva participació al Ple Municipal de l’Ajuntament de Lleida, una oportunitat per donar valor a la seva veu.
I voldria acabar tornant a les dues frases del principi. “Jo sol”, diu l’infant. “Deixa’m decidir”, diu l’adolescent.
No ens demanen que desapareguem de les seves vides, sinó que aprenguem a ser-hi d’una altra manera: donant-los arrels per sentir-se segurs i espai per créixer.
I continuem escoltant-los, confiant en les seves capacitats i construint amb ells la ciutat que ja és seva. Perquè la seva veu compta.