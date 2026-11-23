Record del premi Urriza de novel·la
president I vocal de la Junta Directiva del Caliu Ilerdenc
La passada Caliuada va tenir com a protagonista Joan Fernández Coll, tot un referent en el món cultural dels anys seixanta lleidatans. Fou el creador d’un premi literari mític, al capdavant d’una llibreria no menys cèlebre. També fou ben conegut per la seva gran afició pel món del motor, esdevenint un exitós pilot automobilístic. Igualment es va implicar en el món associatiu de la ciutat esdevenint el primer president de la FECOM, també del 2006 al 2015 president del Caliu Ilerdenc i actualment president d’honor. A més dels caliuencs hi van ser presents Divina Drudis, presidenta del Cercle de Belles Arts, tot recordant que l’entitat li va concedir el premi Marraco, i també Antoni Gelonch, president de la Fundació Horitzons 2050.
La llibreria Urriza havia estat fundada per Ramón Urriza, ocupava els baixos del número 45 del carrer Major, a la cantonada amb el carrer Cavallers i al costat de l’antic Cine Cataluña. Quan Joan Fernández Coll va adquirir el negoci, va saber-lo convertir en un establiment de referència en el món bibliogràfic de l’època, ja que no solament tenia les novetats editorials, sinó que també tenia exemplars d’obres no ben vistes pel règim de l’època. La part de dalt era més formal, però baixar al soterrani era descobrir tot un paradís bibliogràfic, que animava a tafanejar l’àmplia oferta, sobretot quan es va recuperar l’Estudi General de Lleida a partir del 1968 i la Urriza va ser la llibreria on trobar les obres recomanades pel professorat. Però aquella cripta cultural també era lloc de trobada informal, de tertúlia clandestina i fins i tot per poder escoltar un gran cantant reivindicatiu com el recordat José Antonio Labordeta.
El dissabte 28 d’abril de 1962 els diaris publicaven una destacada notícia cultural: la convocatòria del premi Urriza de novel·la, gràcies a l’atrevida iniciativa d’un il·lusionat Joan Fernández Coll, que assumeix un repte important, com era dotar Lleida del segon premi literari més important de l’Estat, després del cèlebre Planeta, editorial que realitzarà l’edició dels treballs premiats.
La feliç aventura va durar cinc anys, durant els quals Lleida va esdevenir notícia al màxim nivell en tots els mitjans de comunicació del moment. L’entrega del premi Urriza era tot un veritable esdeveniment cultural i social en la ciutat, que es celebrava en el llavors cèlebre hotel Condes de Urgel.
L’any 1963 el jurat declarava desert el premi de la primera convocatòria, però concedia un accèssit a la novel·la El pozo de los monos, de Juan Antonio Usero.
Els següents anys ja varen tenir sempre un primer guanyador:
Meditación en viernes, de José Luis Vilafranca de Jover, l’any 1964.
Una mañana cualquiera, de Carmen Mieza, l’any 1965.
Tierra encima, d’Alfonso Ventura Vázquez, l’any 1966.
La venganza de las ratas, de Víctor Chamorro, l’any 1967.
Malauradament, la despesa que implicava mantenir-lo va decidir Joan Fernández a deixar de convocar-lo, tot i que li va doldre de fer-ho, més a la vegada content d’haver fet realitat durant tot un quinquenni el somni de dotar Lleida d’un singular i gran premi literari que en aquells difícils anys, quan calia burlar la censura amb imaginació, la nostra estimada ciutat fou un impensable referent cultural.