A les actrius italianes

El realitzador turc Ferzan Ozpetek sempre va saber mirar cap a dos mons i aquest fet ja es va advertir el 1997 amb la magnífica Hamam, el baño turco, que donava mostres de la qualitat d’un cineasta que ha anat desenvolupant la seua carrera a Itàlia, el seu país adoptiu. Ara amb Diamanti aglutina en aquesta història de cine dins del cine un grup femení poderós, unes actrius italianes que es dediquen a elaborar vestuari per a pel·lícules i obres teatrals, que reuneix en un dinar a l’aire lliure, perquè llegeixin un guió sobre un taller de costura als anys 70. Un lloc els dissenys del qual tenen aquell aire d’enyorança de les pel·lícules de Visconti, d’El gatopardo, de Ludwig, de Senso. Aquest treball cinematogràfic és un exercici de nostàlgia i un sentit homenatge a aquestes actrius que, al seu torn, encarnen costureres i modistes, empleades en un lloc on la bellesa s’aconsegueix delicadament. Totes formen un grup tan dispar com unit, cada una amb els seus dilemes i problemes familiars –algun dels quals terrible–, conformant un mostrari de personalitats alegres i despreocupades, veient-se a si mateixes com una família en un lloc regentat per dos germanes, ambdós amb els seus fantasmes a sobre, amb ferides d’un passat que torna per recordar el desamor en una cita que mai va arribar, o per l’absència del que més s’ha estimat.

Una d’elles és inflexible –encara que això sigui només una fràgil cuirassa–, mentre que l’altra no mira cap endavant perquè encara viu en una tragèdia que persisteix. I dins d’aquest dia a dia també es troba una famosa dissenyadora que abaixa les ínfules a mesura que va aprenent de les empleades d’un lloc màgic.

La mirada d’aquestes dones cap als homes és múrria, alegre i juganera entre teixits, costures i granadures, cantant juntes a la vida les cançons de Mina i Patty Bravo.

Diamanti són totes elles, les que interpreten els seus papers i els personatges que desenvolupen amb enorme talent, aquest talent del qual sempre han fet gala les actrius italianes, i Ozpetek ho sap, reservant-se puntuals aparicions per demostrar amor al cine i aquestes dones tan importants com la història que es vol mostrar amb aire nostàlgic, que inclou una dedicatòria a Mariangela Melato, a Virna Lisi i a Monica Vitti, actrius que el realitzador recorda perquè segurament van marcar la seua vida.

Dones que va admirar com admira tot el repartiment de Diamanti, que ja forma part dels records més preuats que té un home que adora el que fa i amb qui ho fa.