El cos també tenia veu
Durant segles, a les dones se’ns va permetre inspirar versos, protagonitzar fantasies alienes i fer de muses més o menys obedients. Explicar què desitjàvem ja era una altra història. Foc al cos restitueix aquesta veu amb una antologia de poesia eròtica femenina catalana que recorre vuit segles i demostra que el desig també és memòria, llibertat i coneixement.
La selecció, preparada per Raquel Casas i Lídia Gàzquez, reuneix seixanta veus, entre les quals hi ha un poema anònim, des de les trobadores medievals fins a una poeta nascuda al segle XXI. No pretén establir un inventari definitiu, sinó traçar una genealogia: un fil que uneix dones que, des de llenguatges i circumstàncies diferents, van convertir el cos en territori propi.
El recorregut comença amb Dama H. i la comtessa de Dia, continua amb Dolors Monserdà, Maria Antònia Salvà i Víctor Català, i incorpora noms com Mercè Rodoreda, Montserrat Abelló, Felícia Fuster, Mari Chordà, Eva Baltasar, Mireia Calafell, Blanca Llum Vidal i Irene Solà. A l’altre extrem, Paula S. Piedad i Cecília Navarro confirmen que les noves generacions no només escriuen el plaer, sinó també les contradiccions, els límits i les violències que poden travessar-lo.
Entre les trobadores i Monserdà, gairebé només hi queda una veu anònima del segle XVII. Aquest buit no parla d’absència de desig: parla de manca d’instrucció, d’accés desigual a l’escriptura, de silencis imposats i de textos que no ens han arribat. El que falta també forma part del relat.
La introducció proposa, precisament, desfer una tradició que havia convertit les dones en objectes de contemplació i retornar-nos la condició de subjectes del nostre propi desig.
La presència de Ponent resulta especialment significativa. Maria-Mercè Marçal, vinculada a Ivars d’Urgell, hi ocupa un lloc central: a Solstici i altres poemes, el desig entre dones esdevé llenguatge, cos i afirmació. La lleidatana Dolors Miquel hi aporta la intensitat exuberant de Poema Vegetal i Giordano dorment, on la carn es barreja amb la imaginació i una irreverència sense cotilles.
També hi trobem Nora Albert, pseudònim d’Helena Alvarado, nascuda a Lleida i establerta posteriorment a Eivissa. A Adelerades de desig, l’amor entre dones es transforma en alfabet i en possibilitat de fer-se visibles. I Meritxell Cucurella-Jorba, profundament arrelada a les Borges Blanques i les Garrigues, converteix Santa Maria in Trastevere en una provocadora pregària del desig.
El valor del recull rau en aquesta diversitat: la insinuació i la nuesa, la metàfora i la paraula directa, la tendresa i la transgressió. No hi ha una única manera femenina de desitjar, com tampoc no hi ha una sola manera d’escriure el cos.
POESIA
Potser Nora Albert en resumeix millor que ningú el sentit: “I és així com, per fi, esdevenim visibles al món: / Per l’alfabet de l’amor.”