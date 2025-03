Elegància i bon gust

Creat: Actualitzat:

El passat 1 de març, el flamant Espai Orfeó de la nostra ciutat va tornar a vestir-se de gala amb un espectacular sold out per obra i gràcia de la compositora, guitarrista i cantant madrilenya Christina Rosenvinge, inclosa en el cicle Curtcircuit 2025, amb tres actuacions a Sant Feliu de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i una altra a Lleida que va tancar la seua minigira per Catalunya per mostrar l’espectacle Versos Sáficos, basat en musicalitzacions ad hoc sobre versos de Safo, la poeta clàssica de Lesbos. Aquest projecte, nascut d’un encàrrec del Festival de Teatre Clàssic de Mèrida, va donar lloc a un bonic espectacle del qual Rosenvinge va ser directora musical, i que va deixar la madrilenya d’origen danès encantada amb l’experiència viscuda però amb ganes de plasmar en vinil aquelles cançons construïdes amb els textos conservats –pocs i molt trossejats–, però que amb la nova música afegida havien adquirit una lluminositat melòdica molt meritòria.

En aquesta ocasió, acompanyada de l’excel·lent guitarrista Amaia Miranda, que també va aportar cors en la majoria de les cançons (totes les de Safo, un parell de temes recents, Contra la lírica i Pajarita, a més del seu llegendari Tú por mi de la seua època amb Subterráneos), la rossa cantautora, coberta d’aquest halo de cert misteri quan actua, va complir a la perfecció les expectatives de tots els assistents oferint una lliçó magistral d’elegància interpretativa i bon gust escènic, amb aquest talent melòdic del qual sempre ha fet gala i que l’ha caracteritzat sempre, sempre, tan bé.

Igualment en la faceta d’arqueòloga musical, vist el treball realitzat, el resultat pràctic ha estat òptim en uns versos ja per si mateixos plens d’emotivitat, l’adaptació realitzada i la música creada expressament han aconseguit trencar la barrera del temps i unir dos dones empoderades, dos creadores de raça i, alhora, conceptes ancestrals però també contemporanis, per descomptat, com la llibertat, la passió o l’amor carnal, mitjançant un llenguatge pop actual però amb connexions des de la tradició mediterrània fins al so electrònic.

D’alguna manera, com la mateixa Christina va explicar entre tema i tema, Safo era una avançada al seu temps, podent parlar-se d’ella com la primera cantautora de la història, iniciant una estirp que s’allarga fins a l’actualitat. Ni menys, ni més...