Habilitat inequívoca

El pianista Lluís Capdevila és el típic músic outsider que desenvolupa el seu treball i aportacions fora dels cànons habituals. És probable que per l’esmentada raó escollís el jazz com a vehicle discursiu ja que és en aquest àmbit en el qual la llibertat formal i temàtica, juntament amb l’experimentació, adquireixen la seua màxima expressivitat i desenvolupament. En l’esmentada línia s’hauria d’entendre la seua última entrega discogràfica, titulada genèricament Mompou, Revisited Intimate Impressions, en la qual el músic tarragoní, instal·lat a Lleida, s’endinsa en l’obra d’un dels compositors catalans més rellevants del segle XX. Sí que és veritat que no són del tot noves revisions d’obres de tall clàssic en clau de jazz, però el que potser sí que ho sigui és la forma com Capdevila aborda i reinterpreta Mompou. Això és “revisitar-lo”, tornant a plantejar les seues obres des d’un enfocament nou, traslladant-les a un llenguatge sonor innovador i contemporani. Aquest recent treball, en el qual Capdevila toca amb dos dels seus col·laboradors habituals, el bateria Luca Santaniello i el contrabaixista Petros Klampanis, desenvolupa una de les primeres obres de Mompou, Impressions íntimes, combinant de forma àgil la sonoritat clàssica impressionista amb elements d’improvisació jazzística que trenquen o, millor, transformen la sobrietat de les composicions originals, fent-hi un gir actual del tot suggeridor. L’últim concert del Capdevila Trio a la sala 2 del Auditori Enric Granados va ser seguit amb gran interès i curiositat pel públic assistent, que va reaccionar a aquesta proposta, sens dubte alternativa, gaudint amb respecte però amb indubtable connexió auditiva a les evolucions d’aquests tres músics experimentats i creatius. En el cas de Miquel Àngel Cordero, contrabaixista de Falset que substituïa molt a última hora i per força major l’habitual Petros Kamplanis, la seua compenetració amb Santaniello i Capdevila es va demostrar total, assolint els tres un alt grau de musicalitat i plaer interpretatiu que ens van traslladar a tots els presents amb una habilitat inequívoca.