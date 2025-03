Alta factura musical

Creat: Actualitzat:

El MUD 2025 va començar de la millor manera possible. Bé..., gairebé. El més ideal hauria estat observar més entrada de públic durant el concert d’obertura del festival protagonitzat pel modern cantautor Jairo Zabala, més ben conegut pel seu àlies artístic, Depedro, a qui se li va assignar com a espai musical la sala principal de la Llotja, que es va omplir només a mitges. La resposta, tanmateix, va ser aquestes quatre-centes i escaig persones que van acudir a la trucada d’aquest artista ben conegut de l’afició local, ja que ha visitat Lleida en nombroses ocasions, repetint fins i tot en alguna de les edicions anteriors d’aquest mateix esdeveniment, i obtenint sempre una magnífica resposta dels seus seguidors, que gaudeixen i molt de la peculiar proposta del madrileny, fórmula que uneix a la tradicional cançó d’autor amb certs tocs de protesta amb sonoritats nord i llatinoamericanes variades, aptes per a l’escolta, sí, però, com es va demostrar en aquesta última actuació, també per al ball i la diversió. Malgrat no ser un artista de grans masses, flirteja de tant en tant amb el mainstream, i ha encunyat, des que es va iniciar fa gairebé trenta anys, amb diferents formacions o en el seu actual estatus de solista, un molt notable i meritori bagatge d’àlbums, destacant col·laboracions amb Amaparanoia o els nord-americans Calexico, que el van ajudar a situar-se a nivell estatal però també en alguns països més enllà de l’Atlàntic. El cas és que, actualment, es pot parlar de Jairo Zabala, o Depedro, com preferiu, com un artista perfectament assentat en el negoci musical amb un molt bon nombre de fidels seguidors i, com vam veure i vam gaudir en aquest últim recital entre nosaltres, un directe d’alt voltatge sonor, divertit i ple de peces, noves o clàssiques, perfectament assimilades pel públic. Acompanyat d’una banda, boníssima, va desgranar el seu últim disc, Un lugar perfecto, de l’any passat, però també clàssics de les seues anteriors aportacions, com per exemple Nubes de papel, Como el viento, Hombre bueno, Panamericana, Te sigo soñando i, per descomptat, la seua entregada versió de Llorona o la cúmbia El pescador, amb què tot l’elenc ens va obsequiar baixant de l’escenari per interpretar-la entre el públic de la platea, que s’ho va passar d’allò més bé ballant a dos pams dels artistes. Val a destacar les úniques línies escrites fora de guió, protagonitzades juntament amb el seu homònim Jairo Perera, Muchachito Bombo Infierno, que va aparèixer d’improvís per sumar-se en un parell de temes a la festa. En definitiva, un xou d’alta factura musical amb un artista de raça vorejant un magnífic nivell i, per tot el que vam veure i gaudir, gran elecció dels organitzadors com a tret de sortida.