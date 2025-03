Discurs mordaç i intel·ligent

Creat: Actualitzat:

D’entre les ubicacions que més em van agradar de l’exitosa edició del MUD 2025, recentment finalitzada, vull destacar, per nova, la feliç elecció per part de l’organització del festival del pati del Teatre de l’Escorxador, en el qual es van celebrar dos matinals musicals.

A saber, dissabte i diumenge, amb concerts i un parell de sessions de DJ (Natros Sols Selectors i Ponent Roots, respectivament) mentre consumíem de bon grat vermut o birres, acompanyats d’olives farcides o patates fregides de bossa, en bona companyia d’excel·lents amics, aficionats musicals, com un servidor i acompanyant, per descomptat.

De Raquel Lúa i el seu dissabte assolellat, ja els en vaig parlar amb fervor en una altra ressenya anterior, però faltava comentar la també molt agradable trobada amb Martín Puig, en el projecte en solitari del qual tot just havíem aprofundit fins a la data. No així en la seua faceta grupal amb la banda gamberra Vecinos, quartet barceloní que des de fa diversos anys ens ve delectant, en paral·lel, amb el seu divertit i directe pop rock, punk garatger, de melodies imbatibles i lletres provocatives, que els ha situat molt bé, per cert, en l’actual panorama indie del Principat. Pura efervescència i vitalitat... Segueixin-los, és una ordre!

Aquí a Lleida al migdia, en presentació dominical ennuvolada, amb pluja amenaçadora tota l’estona, fins que va començar a caure unes quantes gotes que, per fortuna, van respectar la realització completa del concert fins al final, va arribar un animós Martín Puig disposat a bregar amb la sempre procel·losa fórmula del només veu i guitarra i endavant... En el seu cas, molt bé, per cert, i destacant les seues molt interessants composicions plenes d’històries quotidianes explicades en primera persona i que revelen un univers propi, no exempt de certa visceralitat, encara que defensor de veritats com temples. Coses d’aquesta generació, suposo, però que algú ha d’explicar.

Entre cançó i cançó, bona retòrica, demostració palpable dels seus bons dots i maneres de monologuista, per a les necessàries explicacions del perquè de les coses. De vegades, des d’un inconformisme batallador, d’altres, des d’una resignació aparent, però tot, sempre, a partir d’un discurs mordaç i intel·ligent, de caires àcrates i provocadors, però educat, faltaria més.

Així mateix, atents a temes com Llamps i Trons, 10 nits, Un dia acaba, Tot tan clar, Expiration Date, Passeig de Sant Joan, Ja no depèn de mi, Spotlight, Foscor amiga, Quatre parets o qualsevol altre extraïble de les seues entregues discogràfiques La Taula del Racó (2022) i Tempesta, Llapis i Far (2023), d’escolta inexcusablement obligatòria.