Sublim i irrepetible
La celebració aquests dies passats de la ja setena edició de l’Ideal Jazzfest de Binèfar demostra que l’esdeveniment ha assolit plena estabilitat i que ja compta amb prou ganxo com per atreure als seus elencs molt bons artistes del gènere per cobrir les tres dates que, a dia d’avui, conformen el cartell del festival. Segurament, de tot el que ha proposat l’organització per a aquest 2025, sense menyscabar la presència ni de Toni Solà ni d’Albert Bello, tant un com l’altre al capdavant dels seus combos respectius i de contrastadíssimes trajectòries i prestigi, he escollit per ressenyar l’espectacle protagonitzat pel Perico Sambeat Quartet. Preferit d’un servidor, d’entre els saxofonistes espanyols més ressenyables de les últimes quatre dècades, cada trobada amb aquest brillantíssim artista es concreta en una experiència inoblidable, ja que no parlem d’un instrumentista a qui li agrada romandre en una zona de confort justament adquirida, sinó que a mesura que avança en la seua envejable trajectòria tant en actuacions en directe com a través dels enregistraments propis o aliens en els quals treballa, la recerca i l’experimentació es troben sempre presents. Per a mostra, aquest formidable últim xou que va oferir en format de quartet a Binèfar envoltat d’un grup amb què ha estat col·laborant de forma intermitent des de poc abans de la pandèmia però que, escoltant-lo, sota la batuta sàvia del portentós saxofonista valencià, podria semblar que fa molts més anys que toquen junts. A saber, el contrastat contrabaixista francès Eric Surménian i dos valors bastant més joves, però que van brillar a gran altura també, com el pianista basc David Cid i el bateria madrileny Dani Pimenta. A l’ombra d’un Perico Sambeat, com sempre, diví en els seus acolorits i agradables frasejos i solos, el trio acompanyant va tenir l’oportunitat de demostrar la seua gran vàlua com a instrumentistes de suport, trobant cada un moments individuals en què demostrar igual perícia que el mestre. En una interessant factura de swing, jazz modal, free i altres conceptes contemporanis diversos, uns quants temes propis, diversos estàndards i fins i tot una apagada a meitat del xou –mentre un copiós ruixat queia fora, cosa que va obligar els oficiants a improvisar a les fosques una balada que va durar diversos minuts però que, al final, va resultar màgica quan la llum va retornar al teatre–, vam poder comprovar el somriure de complicitat que esbossaven les cares dels quatre jazzmen, conscients d’haver protagonitzat un moment absolutament sublim i irrepetible.