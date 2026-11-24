Hit-parade fabulosa
Sold out clamorós per rebre Fórmula V, la històrica banda encapçalada per Paco Pastor, únic supervivent de l’alineació original. I ho va fer amb un públic majoritàriament generacional, entregat per avançat a una cerimònia d’evocació col·lectiva en la qual la música, més que un exercici de nostàlgia, va acabar convertint-se en una autèntica celebració de la memòria. Amb so impecable i Pastor en un estat vocal llustrós, el xou va transitar per bona part del formidable repertori que el grup va construir entre 1967 i 1975 i que forma part, per dret propi, de l’imaginari sentimental d’aquest país. Cançons reconeixibles des dels primers compassos, instal·lades en aquesta memòria compartida que no necessita gaires estímuls per activar-se i que el públic va viure amb crits de joia, palmes i aplaudiments constants. Joies pop d’un catàleg imbatible, gràcies majoritàriament al fabulós talent compositiu de la parella Pablo Herrero i José Luis Armenteros i a les increïbles produccions de Mariní Callejo. Des de l’optimista vitalitat de Cuéntame, el seu hit més celebrat, que va obrir i tancar l’espectacle, fins a la irresistible invitació viatgera d’Eva María o la contagiosa hilaritat de La fiesta de Blas, passant per impagables com La playa, el sol, el mar, el cielo y tú, Tengo tu amor, Ahora sé que me quieres, Tu amor, mi amor, Loco casi loco, Nueve sobre diez, Busca un amor, Carolina, Cenicienta o l’inevitable i estival Vacaciones de verano, una passada, vaja... Pastor va assumir amb notable solvència, a més, una funció didàctica com anar reconstruint la trajectòria d’una banda que va saber interpretar com poques el pols comercial del seu temps. Nascuts al caliu d’aquella música lleugera i enganxosa que es va popularitzar sota l’etiqueta cançó «xiclet», van trobar aviat el seu territori ideal en el mainstream de melodies de consum immediat, entre les cançons de l’estiu i les hit-parades que van arribar a freqüentar amb una regularitat sorprenent. La seua equació artística, aparentment senzilla, va resultar infal·lible: tornades lluminoses, ritmes contagiosos i una capacitat poc comuna per fabricar cançons destinades a quedar-se... L’espectacle va avançar així entre records, complicitats i una resposta entusiasta que va confirmar la vigència emocional d’aquell repertori. Perquè hi ha músiques la transcendència de les quals no es mesura tant per la sofisticació o la voluntat d’innovació sinó pel lloc que ocupen en la biografia sentimental dels qui les van escoltar i van gaudir. Per a aquell jovent que va créixer en els últims anys del franquisme, la música popular va ser bastant més que entreteniment: va constituir un espai de llibertat quotidiana, una finestra oberta a altres horitzons i, en no poques ocasions, una autèntica via d’escapament davant la grisor de l’època. Per això tornar a escoltar aquests himnes compartits té força de retrobament vital amb un mateix. En definitiva, per a Lleida, Fórmula V no només va oferir un concert de grans èxits, sinó que va evocar la memòria sentimental de tota una generació.