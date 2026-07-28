Autogol reputacional argentí
periodista
“Espanya 1 – Infantino 0” va ser el tuit viral de Gabriel Rufián, diputat d’Esquerra Republicana. “Futbol 1 – Delinqüència argentina 0”, va titular el DailyTelegraph en un excés atribuït al dolor anglès per la seua eliminació. Altres, al davant, defensen que hi ha una “conspiració internacional” contra el país austral. Però gairebé tots els locutors van cantar el gol de la victòria, el de Ferran Torres, amb passió encesa: brasilers, colombians o mexicans.
I els egipcis, fets fora del campionat per un robatori arbitral que va afavorir l’Argentina. La part valuosa de la televisió és que, encara que el VAR s’inhibeixi, sigui per instruccions directives o no, les injustícies es perceben nítides. Incapaços d’admetre que la selecció argentina no va tocar pilota contra Espanya, els més conspiranoics periodistes del país han inventat la bola que “des de dalt es van donar ordres per no guanyar la Final, la qual cosa explica per què no van xutar a porta ni una vegada”. Increïble aquesta capacitat de crear relat.
Però desbordaments passionals i malaltissos a part, cal afirmar des de la serenitat i amb dades que Espanya el diumenge 19 de juliol va guanyar un Mundial i, a més, va aconseguir molta reputació. L’Argentina va perdre les dos coses, al camp i en la percepció reputacional. Un autogol.
Unai Simón, l’eficaç porter espanyol, va anar acomiadant-se educadament un per un dels jugadors argentins abatuts a la gespa pel cansament i la derrota. Els pocs que no estaven asseguts la van emprendre a puntades de peu i cops de puny contra jugadors espanyols. No són opinions. Són fets a la vista d’uns 550 milions de persones connectades en directe i sengles en diferit. Aquesta és l’audiència calculada. Però YouTube i TikTok el disparen sideralment. Ricardo Vaca, director de Barlovento Comunicación, creu que és “l’esdeveniment més vist de la història”.
Quan es va entregar la Copa del Món a Espanya, els jugadors argentins en bloc van donar l’esquena a la cerimònia. Tots menys un: José Miguel López, el Flaco López, que admet que potser ja no el convoquin amb la seua selecció per haver trencat la unanimitat; i pitjor encara, per haver declarat que quan va veure Messi donar l’esquena als triomfadors, li va caure el mite. Blasfèmia sacrílega. Com li va caure a Cucurella, que assegura per escrit que només li va comentar a Messi que a Cubarsí li sagnava la boca, i es va tocar els llavis, i l’astre va demanar a l’àrbitre que l’expulsés per insults racistes. Paraula de Messi contra paraula de Cucurella. Votin vostès.
L’assumpte, difícil però interessant, és mesurar quant influeixen en la reputació d’un país els èxits futbolístics i els comportaments antiesportius. Per a Fernando Prado, de Reputation Lab, als països del G-7 la influència és baixa, però no així a l’Amèrica Llatina. “La reputació és emocional”, planteja. L’Argentina, que arribava al Mundial amb reputació moderada –al lloc 36 sobre 60–, segurament ha retrocedit en el grup americà que lidera el Perú. A Espanya, al lloc 12, li succeeix el contrari. Des del dilluns següent van créixer significativament als webs les consultes immobiliàries, turístiques i fins i tot les opcions per estudiar a Madrid. Almenys consultes. El país està de moda. Ja ho estava, però la tendència es reforça. “Tothom vol venir aquí perquè l’Amèrica Llatina, tret de Costa Rica, Uruguai, Repúplica Dominicana i poc més, està cada vegada pitjor”, afirma Fernando Casado, professor de Next Educación, que va ensenyar una dècada a l’Equador i va treballar en altres països veïns. Quin espot publicitari, el de la Roja. Gràcies.