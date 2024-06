La importància d’una bona experiència a la feina

Creat: Actualitzat:

Al 2018 es va realitzar a Espanya el primer baròmetre de l’experiència de l’empleat. Ens començava a interessar mesurar i gestionar aquesta experiència perquè començàvem a entendre que el talent era clau per a l’èxit de les organitzacions. La importància que ha agafat el baròmetre ens dona una idea de com han canviat les coses en poques generacions. De relacions “senzilles”, jo treballo per tu i així puc omplir la nevera, és igual si m’agrada o no el que faig, al taylorisme, en què la productivitat esdevé clau, a on som avui, buscar el compromís del treballador i mesurar-ne l’experiència. De l’escolta anual evolucionem cap a l’escolta contínua, amb enquestes curtes que ens permeten prendre la temperatura de l’ambient que es viu a l’empresa en diferents moments de l’any i actuar en conseqüència. Perquè ens entenguem, amb l’enquesta de clima anual ja no n’hi ha prou, necessitem dades durant tot l’any per saber si la gent està bé.Una manera de copsar la temperatura és mitjançant una enquesta d’una sola pregunta: recomanaries la teva empresa com a lloc per treballar? Una bona recomanació voldrà dir que tenim una bona política retributiva, que donem oportunitats per aprendre, que tenim unes bones condicions de treball, bona comunicació, que gestionem bé els conflictes i que donem feedback (segons diu el baròmetre).Mitjançant la pregunta “creus que la teva empresa s’esforça per millorar la teva experiència com a empleat?”, obtenim informació sobre com es perceben les iniciatives que emprèn l’empresa i la confiança que ens dona el treballador.Preguntar sobre les emocions que experimentem també ens dona dades valuoses: quin sentiment reflecteix com et sents actualment a l’empresa? Si tenim molta gent decebuda, frustrada, estressada o enfadada, sabem que no anem bé. Aquesta la faria més d’un cop l’any perquè, si ens coincideix en un moment àlgid de feina, serà més fàcil que la gent vagi més apurada.Entendre com està la gent i actuar en un marc de millora contínua és clau per fidelitzar el talent. Si connectem l’escolta amb les decisions i les accions que prenem, estarem fent una bona gestió.Arribats a aquest punt, alguns podeu pensar “mira que bonic, només cal demanar i l’empresa ja proveirà”. Oi que sabeu que quan les relacions no són corresponsables, no van mai bé? Doncs aquí igual, l’empresa ha d’escoltar i actuar en conseqüència, sí, però el treballador també hi ha de posar de la seva part amb una simple pregunta: què puc fer jo perquè la meva experiència sigui bona?No ho deixem, doncs, tot en mans d’una enquesta anual i recolzem-nos en la tecnologia per fer fàcils els processos d’escolta contínua. Hi ha moltes més maneres de palpar el clima, segur que se us n’acudeixen un pilot.