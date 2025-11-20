L’edat de la sal
Mig segle de la mort del Caudillo, avui. Jo que vaig créixer en una dictadura, començo a tenir coll avall que envelliré en una altra. Divendres passat Francesc-Marc Álvaro presentava a Mollerussa El franquisme en temps de Trump, on adverteix que els “bàrbars” truquen a la porta. Bé, em temo que ja són dins, perquè algú els ha franquejat el pas de forma incauta, mai millor dit si franquejar vingués de Franco, i s’hi passegen com per cal sogre.
L’autoritarisme retrògrad actua com la sal soterrada en aquesta plana d’Urgell que fa milions d’anys era un mar. Quan l’aigua del canal la va començar a regar en 1862, la salabror supurava de les entranyes de la terra, malmetent collites i la il·lusió d’uns pagesos que tardarien temps a beneficiar-se’n. Ara n’hi ha hagut prou amb uns dits de saó ultradretana i populista (reg a manta o d’inundació) per tal que l’amarg substrat ideològic dipositat durant la “llarga nit del franquisme” aflori a la superfície, encara que alguns dissimulin cobrint-se amb barretina i brandant l’estelada. Atents, si no em creuen, a les enquestes a punt de sortir: la de Ripoll doblant escons al d’Amer. No és estrany que Junts sembli haver perdut el nord: en el pecat, la penitència.
Per distreure’m de funestos presagis, parlant de penitència i pecat, escolto Lux, aquella espècie de missa cantada per Rosalia. No sé si agradarà als seus fans més joves. Massa corals i violins. Música senil, com dirien els regidors a l’oposició de Bell-lloc, que critiquen que al poble només s’organitzin actes culturals per a una franja d’edat, s’entén que la més provecta. L’edat, per cert, dels únics que solen assistir a actes culturals (potser per això ells no s’hi deixen veure mai, malgrat no ser tampoc de l’última volada). Concerts, exposicions, conferències, presentacions de llibres, recitals poètics, teatre, un espectacle de titelles dilluns mateix... Ecs! Coses de vells. Què coi volen, reggaeton? Quin nivell! La sal és blanca com la caspa. Doncs si no els plau, dues tasses, aquest cap de setmana, amb motiu de santa Cecília, patrona dels músics: dissabte a les 6, contractats per l’Associació de Dones Flor de Lis, els Ondara Gòspel, i diumenge a les 7, gran actuació del Quartet de Violes de les Terres de Ponent amb En clau de do: de la Folia als Beatles passant pels tangos argentins, un programa divers i intergeneracional.