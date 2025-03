Creat: Actualitzat:

“Se han preocupado mucho de señalarme como el único titán que les ha vencido, resaltando que, si no fuera por mi trabajo jurídico, el pleito de Sigena no se hubiese ganado nunca, algo en lo que sin duda aciertan, glorificándome por ser la única persona capaz de desmantelarles el Museo de Lérida […] Saben que he sido implacable, tenaz, incansable e invencible […] He puesto a Aragón, si se me permite, a la altura de su brillante historia y de su celestial destino”. Qui va escriure això és l’advocat Jorge Español, aragonès de Benavarri i, per damunt de tot, el que diu el seu cognom. Dimecres no va viure un dia agradable. Es feia pública la sentència que absolia el conseller Lluís Puig d’un delicte de desobediència per no lliurar les obres del monestir de Sixena. En aquest litigi, Español no era només l’advocat de l’acusació, que exercia l’Ajuntament de la Vilanova de Sixena, sinó que, i ja se’m corregirà si m’erro, va ser l’ideòleg i instigador de la demanda. Durant anys ha representat de gratis l’ajuntament aragonès en els litigis per l’art, però va haver-hi un moment en què se’l volien treure de sobre per discrepàncies d’enfocament en el cas contra els consellers Puig i Vila, per als quals sol·licitava penes exagerades que sobrepassaven les que demanava la Fiscalia. Va arribar a presentar una euroordre per extradir Puig i afirmava cofoi que “lo extraditan seguro”. Fiasco total. Un cop les obres van arribar a Sixena, amb bon criteri, el Govern d’Aragó es retirava de la causa contra Puig i Vila, però l’advocat Español va obsessionar-se a continuar-la. L’ajuntament no ho veia clar i amenaçava de prescindir dels seus serveis. Al final el consistori se’l va haver de menjar amb patates perquè hi havia el perill que Español presentés una minuta pels serveis prestats durant anys, cosa que els hauria arruïnat. Fa uns dies va celebrar-se el judici contra Puig, en què vam veure com Español s’enfrontava al jutge Barrientos de forma kamikaze, amb arrogància, plorera processal i to desafiant –és de lectura obligada la crònica del judici signada per Sílvia Barroso, al digital El Món. Puig en va sortir airós i Español, derrotat. Li desitjo sort per al futur a aquest “brillant, exitós i exemplar advocat”, tal com ell mateix va definir-se en aquest diari fa un temps. La necessitarà.