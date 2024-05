Aritmètica parlamentària complicada

Creat: Actualitzat:

Ahir va acabar el termini per publicar enquestes electorals i, si no s’equivoquen gaire, l’aritmètica parlamentària per formar govern sembla complicada. En primer lloc, perquè la victòria del PSC en el conjunt de Catalunya, que de forma unànime li atribueixen totes les intencions de vot fins ara elaborades, en cap dels casos no és prou àmplia perquè Salvador Illa presideixi la Generalitat en solitari. Per la seua part, l’avantatge sobre ERC que també tots els sondejos pronostiquen a Junts i Carles Puigdemont tampoc és tan gran per fer incontestable el seu lideratge en el nou Executiu que ha de sortir de les urnes de diumenge vinent, dia 12. Quant a Esquerra, que deté ara el poder en solitari i en minoria, haurà de decidir si es decanta per donar suport a Junts o al PSC en una hipotètica entesa. Cap de les dos opcions serien fàcils per als de Junqueras i Aragonès, perquè ser crossa socialista els podria restar credibilitat independentista, i ser-ho de Puigdemont li tornaria un paper secundari en el lideratge sobiranista. Quant a la més que segura pujada del PP, que es quedarà els vots del ja residual Ciutadans malgrat haver guanyat els comicis del 2017, i d’alguns socialistes descontents amb l’amnistia, en cap de les sumes seria suficient per fer Illa president per frenar l’independentisme, ja que els comuns no acceptarien un acord que inclogués els populars i moltíssim menys Vox. Pel que fa a la CUP, els seus escons poden tornar a ser decisius perquè hi hagi o no majoria independentista al Parlament. Arribats a aquest punt, tant Illa com Puigdemont i Aragonès hauran de sospesar molt per on es decanten, ja que Catalunya requereix i necessita un govern fort que pugui fer front als molts reptes que té sobre la taula per continuar sent un motor econòmic europeu de primer ordre, una societat oberta, acollidora i integradora i una nació capdavantera. En mans dels indecisos sembla estar, doncs, aquest final de campanya, i per molt que existeixin raons per no anar a votar són moltes més les que fan indispensable que els ciutadans acudeixin a les urnes. Perquè per molts defectes que tingui la democràcia, les alternatives són, sense cap dubte, pitjors. La democràcia va costar més de 40 anys recuperar-la i és més fàcil enderrocar un mur que construir-lo.Som-hi, Lleida!!!La Lliga no ha acabat com els aficionats del Lleida Esportiu haurien volgut, però el play-off és una gran oportunitat perquè el treball de tot un any no hagi estat endebades. Ara, els jugadors i el club necessiten suport. Som-hi, Lleida!!!