Un atemptat que cal condemnar sense objeccions

El candidat del Partit Republicà a la presidència dels EUA, Donald Trump, va resultar ferit lleu dissabte al ser objecte d’un atemptat mentre s’adreçava als seus seguidors durant un míting a la localitat de Butler, a l’estat de Pensilvània. El que va ser president del país entre els anys 2016 i 2020 va ser tocat a la part superior de l’orella dreta per un dels trets que va disparar un tirador apostat dalt de la teulada d’un edifici situat a més de 120 metres de distància i que van provocar la mort d’una de les persones que assistia a l’acte i ferides greus a almenys altra. L’autor de l’intent de magnicidi, un jove de vint anys, va ser abatut pels membres del servei secret, que també van evacuar el candidat. L’atemptat va ser condemnat immediatament per l’actual president i rival de Trump, Joe Biden, pels principals dirigents demòcrates i republicans i per nombrosos mandataris de tot el món. Com van assenyalar la majoria, en la política no hi ha d’haver lloc per a la violència. Tenen tota la raó i cal insistir en això, especialment ara que les posicions cada vegada estan més polaritzades tant a nivell internacional com en un bon nombre de països. La irrupció de líders populistes, de la qual el magnat republicà és un dels principals exemples, ha vingut acompanyada d’una dialèctica de bons i dolents en què no hi ha adversaris, sinó enemics, i a la qual fins i tot han sucumbit els dirigents dels partits que no es troben en els extrems de l’arc polític. En democràcia, tots els atemptats com aquest són injustificables, per molt que el mateix Trump encoratgés el gener de l’any 2021 l’assalt violent al Capitoli per part dels seus partidaris partint d’un suposat frau electoral que denunciava sense cap prova. Ara bé, cal fer una crida als líders polítics que deixin de banda els discursos basats en la demonització del contrincant i, alhora, cal fer pedagogia entre els ciutadans perquè siguin conscients que no hi ha solucions fàcils ni màgiques per a problemes complexos.Contra la violència masclistaI parlant de pedagogia, seria bo que els partits polítics –almenys la majoria– escenifiquessin a Catalunya i a Espanya que tots estan d’acord a posar els mitjans necessaris per intentar acabar d’una vegada amb la xacra de la violència masclista, després que dos dones més hagin estat assassinades per les seues parelles a Salou i Sabadell entre dissabte a la tarda i ahir a la matinada, menys d’un dia després que passés el mateix a la localitat valenciana de Bunyol. I tot això mentre també segueixen a l’alça les agressions sexuals contra dones