L’ús devastador del mòbil al volant

L’ús de telèfons mòbils mentre es condueix té un efecte devastador sobre els accidents de trànsit i això no és una opinió, és una conclusió d’estudis i estadístiques de la sinistralitat a les carreteres. Per posar un exemple, només a Espanya, i segons dades extretes d’un informe de la Fundació Línea Directa, es produeixen de mitjana cada any prop de 7.890 accidents amb víctimes ocasionades per l’ús del mòbil, en els quals moren al voltant de 390 persones. De fet, segons la Direcció General de Trànsit (DGT) les distraccions al volant són la causa de més del 30% dels sinistres i, esclar, els telèfons mòbils estan enclavats dins d’aquesta categoria, ja que augmenten considerablement el risc de tenir un accident. La DGT, en les seues campanyes contra l’ús d’aquests dispositius al volant, incideix en l’obligatorietat de l’ús d’un sistema de mans lliures per establir comunicacions telefòniques, però aquesta tecnologia només soluciona part del problema. La prestigiosa companyia Haufe, una multinacional alemanya, que brinda solucions basades en serveis digitals de Recursos Humans d’excel·lent qualitat en diferents sectors empresarials, va penjar un article en el seu blog sobre la problemàtica dels telèfons mòbils i els accidents de trànsit en territori alemany en què s’explica que el nombre d’accidents in itinere, és a dir, cap a i des de la feina, va tornar a augmentar, molts dels quals amb conseqüències mortals, i l’ús de telèfons intel·ligents mentre es condueix és la raó principal d’aquest tipus d’accidents. Així, fins i tot utilitzant el mans lliures, la capacitat de concentració davant del volant es perd molt, per la qual cosa s’aconsella no parlar per telèfon mentre es condueix. Estudis apunten que, després de parlar més de tres minuts pel mans lliures, els conductors no perceben el 40% dels senyals. A Lleida, fins al 16 de juliol, Trànsit havia iniciat 1.237 sancions a conductors per ús de mòbil i altres sistemes de comunicació, prop d’un 50% més que en el mateix període de l’any passat. Portem molts mesos advertint que la sinistralitat a les vies lleidatanes torna a pujar per diversos motius relacionats amb la relaxació de la conducció, l’envelliment del parc mòbil i el deteriorament de les carreteres, alcoholèmies i drogues, però sens dubte les distraccions al volant segueixen al podi de les pèrdues de vides en l’asfalt. Ahir, molts lleidatans van iniciar les vacances estivals i és desmoralitzador saber del cert que algunes d’aquestes persones que viatgen per disfrutar d’un més que merescut descans pot ser que no tornin a les seues cases al patir accidents de trànsit del tot evitables amb una major concentració al volant. I les víctimes deixen de ser només estadístiques quan ens incumbeixen personalment. Val la pena arribar cinc minuts tard.