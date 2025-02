La previsió dels regs en temps de sequera

Creat: Actualitzat:

Una sentència del jutjat Contenciós Administratiu de Lleida ha condemnat la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell a indemnitzar amb 2.451 euros un agricultor de Castellnou de Seana per les pèrdues que va patir a la seua explotació de panís arran del tancament del canal a finals d’abril del 2023 a causa de la sequera. Tal com vam publicar a la nostra edició d’ahir, el jutge basa la sentència en el fet que la informació facilitada per l’entitat als regants sobre la disponibilitat d’aigua “no va ser suficient ni previsora” i “pot qualificar-se d’errònia”, la qual cosa va portar pagesos a sembrar cereal d’estiu, com en aquest cas concret, que després no van poder regar. Aquesta és la primera reclamació de regants del Canal d’Urgell que ha arribat als tribunals, però n’hi ha 200 més en tràmit administratiu, sobre les quals la comunitat encara ha de decidir si les estima o no. No obstant, sembla clar que totes o la gran majoria de les reclamacions, promogudes per la Plataforma Manifest del Gran Urgell, hauran de ser assumides, perquè al ser de menys de 30.000 euros és el jutjat Contenciós el que decideix, sense possibilitat de recórrer a instàncies judicials més altes, i el magistrat ha deixat clar que la responsabilitat del tancament del canal és de la comunitat, desestimant el seu argument que calia atribuir-la a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Així les coses, i tenint en compte que tots els regants formen part de la comunitat, seria bo que les dos parts optessin per la via de la negociació per buscar un acord que sigui acceptable per tothom. I de cara a un futur, està clar que els rectors d’aquest i de la resta de canals de reg hauran d’adoptar mesures per intentar tenir tota la informació sobre la disponibilitat de reserves amb la màxima antelació possible, per a la qual cosa s’hi hauran d’implicar també les institucions amb competències en aquest àmbit, com la CHE, perquè tot apunta que el que va passar el 2023 no serà l’excepció que confirmi la regla, sinó que es pot tornar a repetir pels efectes del canvi climàtic.

Trump ja canvia el passat

Donald Trump està decidit a canviar l’ordre polític i econòmic mundial en profit del seu país i, especialment, del conglomerat de megamilionaris que li donen suport. En poques setmanes ha quedat patent en les desenes d’ordres que ha firmat i en les iniciatives que ha adoptat, com la negociació amb Rússia per acabar amb la guerra a Ucraïna sense la participació d’aquest país. Ahir, va fer un pas més falsejant el passat a l’acusar Ucraïna de ser la culpable de la invasió russa i dient dictador a Zelenski, com si Putin, pel qual mostra gran estima, fos un demòcrata modèlic.