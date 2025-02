Lleida ‘ven’ cultura i naturalesa

Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana ha quedat de nou demostrat que les comarques de Lleida i el Pirineu i Aran tenen un potencial impressionant per atreure visitants. D’una banda, les estacions de muntanya van registrar una més que considerable afluència d’esquiadors i això malgrat que no vivim una temporada amb abundància de neu, però la capa blanca existent, ajudada pels canons, permet assegurar la pràctica de l’esport blanc amb comoditat i seguretat. Per altra, els camps de Maldà dissabte i d’Arbeca ahir van obrir la campanya de visites a les finques de fruiters florits, atractiu que gradualment va ampliant-se a bona part del pla de Lleida i que arribarà les properes setmanes al seu punt àlgid al Baix Segre, zona (especialment el municipi d’Aitona) on aquesta experiència es va posar en marxa fa més d’una dècada i que s’ha convertit en tot un fenomen d’atracció turística que cada any guanya més adeptes (el 2024 es van comptabilitzar 20.000 persones). En aquest sentit, val a assenyalar que Fruiturisme, nom de la campanya d’aquest municipi del Segrià, afegeix cada primavera més propostes per atreure més visitants i, en aquesta edició, les novetats es consoliden en passejos al capvespre acompanyats de degustacions i música en directe a les plantacions, així com activitats amb mascotes. I si fins ara ens hem referit a atractius de Ponent relacionats amb la naturalesa, aquest cap de setmana hem tingut de nou proves que la cultura també és un important focus d’atenció. És el cas d’Animac, la 29 edició del qual es va clausurar ahir després d’haver comptabilitzat més de 30.000 espectadors. El certamen d’aquest any es va dedicar a la relació entre humans i animals en el cine d’animació i, a més del públic abans citat, també va atansar Lleida a més professionals d’aquest món creatiu que cada vegada es troba més en auge. Amb aquests exemples està clar que Lleida i les seues institucions han de continuar apostant per potenciar aquest tipus d’activitats que, a més de ser indubtablement molt atractives, s’han convertit en senya d’identitat de les nostres comarques.

Alemanya mira a la dreta

Els primers resultats de les eleccions legislatives celebrades ahir a Alemanya confirmaven que el partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) va aconseguir un 20,5% de vot en el que seria el seu millor resultat històric, malgrat que els partits tradicionals, liderats per la Unió Democristiana (CDU) tindrien prou suport com per formar un govern de coalició amb Friedrich Merz al capdavant. El Partit Socialdemòcrata (SPD) del canceller sortint, Olaf Scholz, va tenir un 16,5% de suport després d’una caiguda de 9 punts. El més positiu va ser l’alta participació, amb un rècord històric del 83%.