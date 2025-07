L’energia, un gran repte del segle XXI

Creat: Actualitzat:

L’energia i l’aigua són els dos grans reptes del segle XXI i a més van unides en molts aspectes. Per exemple, totes les fonts d’energia requereixen l’aigua en els seus processos de producció, des de l’extracció de matèries primeres fins a la refrigeració de plantes tèrmiques, els processos de neteja, la producció de biocombustibles i el funcionament de les turbines. A més de la hidroelèctrica, també s’utilitza molta aigua a les centrals nuclears per refrigerar. Aquest és el desafiament de Nacions Unides: portar l’energia i l’aigua potable a tots els racons del planeta. A dia d’avui encara hi ha 1.300 milions de persones que no tenen accés a l’electricitat i de cara al 2035, el consum d’energia haurà augmentat en un 35%, la qual cosa comportarà que el consum d’aigua per part del sector augmenti en un 85%. Per això, tant la UE com la resta del planeta, sobretot la Xina que també lidera el sector de les energies verdes, estan marcant reptes d’estalvi energètic com una de les seues prioritats. Catalunya està encara per sota de la franja fixada per la UE i la nostra producció d’energies renovables no arriba a la mitjana espanyola. Malgrat ser la comunitat autònoma líder en producció energètica, 38,2 GWh produïts el 2023, només el 15,7% generat pertanyia a fonts renovables, davant la resta d’Espanya, que van representar la meitat de l’energia produïda. Són molts fronts els que ha d’afrontar l’administració catalana per assegurar un progrés sostenible i mantenir el nivell de benestar de què disposem actualment, però és evident que anem tard en molts aspectes i que cal augmentar el ritme i dedicar més inversions a investigació si no volem quedar-nos enrere i veure reduïda dràsticament la nostra competitivitat econòmica i benestar col·lectiu. L’exemple de què parlem avui a la nostra pàgina 3 –la UdL provarà en unes casetes instal·lades al parc Agrobiotech de Gardeny les propietats energètiques d’una fusta impregnada amb materials de base biològica que permeten estalviar fins a un 20% en energia– és un dels múltiples camins a seguir.

El poder de la imatge

Tots els periodistes sabem que una imatge val més que mil paraules i que una bona fotografia salva una portada. Lleonard Delshams, cap de fotografia de SEGRE durant més de tres dècades, és l’exemple d’aquesta màxima de la comunicació i el seu gra de sorra quotidià per aconseguir que aquest diari sigui el líder indiscutible de la premsa de Ponent i el Pirineu no és fútil. Pel seu ofici, entrega i talent fotogràfic, el llibre que SEGRE regalarà als seus lectors aquest Sant Jordi és tot un exponent del fotoperiodisme de les últimes dècades.