Transparència i seguretat a Rialb
La filtració del pantà de Rialb es va detectar el passat 16 d’abril, obligant les autoritats hidràuliques a iniciar treballs d’identificació i reparació. Actualment, la fuga allibera entre 300 i 350 litres d’aigua diaris, una quantitat que va disminuint a mesura que baixa el nivell de la làmina d’aigua de l’embassament. Els tècnics ja han realitzat set sondatges per localitzar l’origen exacte de la filtració, tot i que encara no han aconseguit trobar-lo. Segons fonts pròximes als treballs, quan detectin el punt exacte procediran a injectar una resina especial que reacciona amb l’aigua i se solidifica, segellant així la fuita. L’origen del problema podria estar relacionat amb la unió entre el formigó i el terreny on s’assenta l’estructura. Els experts assenyalen que aquest tipus d’incidències no són inusuals en infraestructures hidràuliques similars i que, encara que la reparació actual solucioni el problema, no es descarta que puguin aparèixer noves filtracions en el futur. Per fer front a aquesta intervenció, s’ha destinat un pressupost específic de 500.000 euros. Els responsables de l’obra esperen poder oferir resultats en aproximadament dos setmanes, malgrat que han indicat que els treballs podrien allargar-se si la complexitat de la reparació ho requereix.
Val a recordar que aquesta no és la primera filtració que pateix l’embassament de Rialb. Anteriorment ja s’havien detectat i reparat problemes similars. Mentrestant, l’embassament continua operatiu, regulant el seu nivell amb l’ajuda del pantà d’Oliana, fet que permet mantenir el subministrament d’aigua mentre es completen les obres de reparació. La més important de les explicacions d’ahir és que no existeix perill per a la presa i per tant tampoc per a cap de les poblacions aigües avall i que tampoc es perd una quantitat excessiva d’aigua. Per tant, i com dèiem ahir, tranquil·litat i transparència i trobar com més aviat millor la fuga per no perdre ni una gota d’aquest bé tan important i fonamental per al progrés agroalimentari de les comarques de Lleida.
40 roses blanques per al papa
Més de 250.000 persones ompliran avui la plaça de Sant Pere. Fidels de tot el món i mandataris de 130 països. Però el papa Francesc volia que l’acompanyessin també un grup de persones diverses i moltes d’elles vulnerables que el successor de sant Pere va voler ajudar en vida. I aquest acostament a la societat real i el seu interès per reformar l’Església constitueixen el seu principal llegat. Seran unes quaranta persones: sensesostre, presos, transgèneres i migrants, que portaran una rosa blanca a la mà i li donaran l’últim adeu. Esperem que el cardenal elegit segueixi els seus passos.