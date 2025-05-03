Llibertat de premsa, vital per a la democràcia
Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió, a investigar informacions veraces i difondre-les sense limitació de fronteres. Els fets són sagrats i les opinions, lliures és una màxima dels mitjans comunicació que constitueix un dels pilars fonamentals de la democràcia i la llibertat. Des de fa 32 anys, cada 3 de maig es commemora el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa com una oportunitat per reflexionar sobre el paper fonamental del periodisme en la construcció democràtica per fer un diagnòstic dels desafiaments que afronta. En més de tres dècades, la violència s’ha mantingut com una de les principals amenaces a la llibertat informativa, juntament amb l’assetjament judicial contra periodistes o l’autoritarisme, que en diversos països del món impedeixen la lliure circulació d’informació. Tanmateix, els desafiaments s’han anat transformant amb l’aparició de noves tecnologies, que plantegen reptes nous per a la sostenibilitat dels mitjans o que faciliten la propagació massiva de desinformació, sense oblidar la rendibilitat econòmica de les empreses periodístiques, que és la que garanteix la independència indispensable dels mitjans davant dels grans poders polítics o empresarials. El 2024 es va registrar l’assassinat de 122 professionals a tot el món, la qual cosa converteix aquell any en un dels més mortífers per al periodisme. Palestina va tornar a ser el país més perillós, per segon any consecutiu. Els periodistes mediambientals també afronten riscos significatius. Un informe de la Unesco revela que el 70% d’aquests comunicadors han estat agredits per la seua feina entre els anys 2009 i 2023. D’altra banda, la intel·ligència artificial (IA) està transformant el periodisme, oferint eines per analitzar grans volums de dades i automatitzar tasques, però també planteja desafiaments considerables. Les grans plataformes tecnològiques exerceixen un paper clau en aquest context. L’ONU adverteix que aquestes companyies utilitzen IA per filtrar i controlar quins continguts guanyen visibilitat, convertint-se en poderoses armes de la informació o la desinformació i les fake news. Temps, doncs, de canvis que afecten tots els segments del periodisme i que requereixen la recepta de sempre: veracitat, pluralitat i independència econòmica.
Penelles, capital de l’art mural
Penelles compleix 10 anys de pintures murals als carrers, en una iniciativa pionera a Lleida que ha convertit aquest municipi de la Noguera en la capital catalana de l’art mural i que ha animat molts altres pobles i ciutats a decorar les seues estructures arquitectòniques amb aquestes composicions. Moltes felicitats i enhorabona.