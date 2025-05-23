Llibertat religiosa i valors d’igualtat
A l’Iran i l’Afganistan, l’ús del vel islàmic és una obligació a què han de sotmetre’s totes les dones i aquelles que no els duen són sotmeses a diverses sancions que van des d’abundants multes fins a empresonaments i fuetades. També és indispensable portar-lo per viure al nord de Mali, diverses regions del centre-est i sud-est de Somàlia i l’oest del Iemen, governats per Al-Qaeda (des del 2011), per Al-Shabaab (des del 2012) i pels houthis (des del 2014). En el passat, hi va haver altres països els governs dels quals també imposaven aquesta peça, cas del Pakistan, l’Aràbia Saudita o el Sudan, però l’esmentada obligació va ser abolida. Al Marroc, Tunísia o Turquia encara l’utilitzen per motius religiosos o pressió familiar, mentre que governs com el de Gaza, a Palestina, el promouen, encara que no hi ha càstigs severs per a les dones que decideixen no portar-lo. A Europa, a mesura que la migració musulmana s’ha anat generalitzant, el debat se centra en si ha de primar la llibertat religiosa que tots els països practiquen o els valors d’igualtat de la dona conquerits l’últim segle a base de sang, suor i llàgrimes. França és el país de la UE amb més percentatge de població islàmica i va ser el primer a prohibir l’ús del nicab en espais públics, així com la utilització d’altres símbols religiosos.
El veto del vel integral va entrar en vigor l’abril del 2011, encara usar-lo ja estava vetat des de l’any 2004 a les escoles estatals. Bèlgica, els Països Baixos, Dinamarca, Àustria, Alemanya, Itàlia i altres països del vell continent també tenen lleis o reglaments per establir on i quins tipus de peces que cobreixen el rostre o el cap poden utilitzar-se i en quins espais. A Lleida, l’alcalde socialista Àngel Ros va aprovar en un ple municipal del 2010 que “entrar i romandre amb vestimentes com el burca o el nicab als edificis públics” estaria prohibit, convertint-se en el primer ajuntament de tot l’Estat a regular l’ús d’aquesta peça. El Tribunal Suprem va revocar aquest acord del ple tres anys després, argumentant que correspon a l’administració central tal potestat. En aquell moment, el Parlament de Catalunya va estudiar la possibilitat d’abordar un marc legal propi, però mai més se’n va saber. Ara, Junts torna a posar sobre la taula la controvèrsia, que tard o d’hora s’haurà de tractar. Resulta evident que el burca ha d’estar prohibit en qualsevol àmbit perquè és del tot intolerable que, emparant-se en la llibertat religiosa, es permeti denigrar les dones en un estat aconfessional i democràtic. Aquí no hi hauria discrepàncies notables. Quant a la resta de vels que no cobreixen la cara, ja entraríem en terrenys més sensibles en els quals caldria preservar els drets d’igualtat consolidats en el món occidental sense soscavar la llibertat religiosa en segons quins espais.