Energies sostenibles, el gran repte del futur
L’energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma. Aquest és un axioma que la majoria de nosaltres hem sentit en alguna ocasió. Disposar-ne és indispensable per a la nostra societat, com va quedar comprovat el passat 28 d’abril amb l’apagada elèctrica que va afectar tota la península Ibèrica i que va fer que durant gairebé un dia retrocedíssim unes quantes dècades i no poguéssim portar a terme bona part de les nostres activitats quotidianes. A banda de l’electricitat, hi ha altres energies com les generades pel petroli o el gas natural que són igualment vitals. Precisament, la jornada L’energia: on, com i quanta?, organitzada per la Fundació Privada Horitzons 2050 i SEGRE dins del cicle Lleida 2050, va abordar ahir aquesta qüestió en diverses taules redones que van comptar amb la participació d’experts en la matèria. S’hi van tractar aspectes com l’actual model energètic de Catalunya, la sostenibilitat, les renovables o la descarbonització de les empreses. Cal tenir en compte que, segons els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, el consum d’energia és la principal causa del canvi climàtic al representar al voltant del 60% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle al món.
Mentrestant, aquesta generació a través de fonts no contaminants continua sent molt minoritària perquè, quan parlem de renovables, es concentren bàsicament en l’electricitat. A Espanya, segons les dades de Red Eléctrica, l’any passat la producció renovable d’aquesta energia va ser majoritària, amb el 56,8%, assolint un nou rècord històric. Tanmateix, l’electricitat suposa menys de la quarta part del total del consum energètic a l’estat, percentatge que es manté estancat des de fa dos dècades i fins i tot s’ha estès lleugerament a la baixa en els últims exercicis. Fa anys que es parla d’alternatives al petroli com l’hidrogen verd o el biogàs, però la realitat és que els avenços han estat mínims i països com Alemanya han tornat a recórrer a la crema de carbó, malgrat ser una gran generador de CO2. Hi ha molts reptes i incògnites de cara al futur i els efectes del canvi climàtic constaten que cada vegada hi ha menys temps per resoldre’ls.
Bones expectatives turístiques
El sector turístic de Lleida espera revalidar les bones campanyes dels dos últims estius depassant els 580.000 visitants i des de començament d’any el nombre de visitants supera en un 3% el de 2024, d’acord amb les dades del Patronat de Turisme de la Diputació. Són bones xifres que demostren que la província, en especial el Pirineu, es consoliden com una destinació atractiva. És una bona base per primar l’aposta per la qualitat davant de la quantitat.