Qui té boca s’equivoca
Carles Puigdemont es va passar quatre anys denunciant l’estratègia d’ERC de negociar a Madrid i quan els seus vots van ser aritmèticament decisius va tardar un minut a fer el mateix que ERC: negociar a Madrid. Les condicions que va posar van ser bàsicament català a Europa i competències en immigració, una enorme baixada de llistó respecte al referèndum i la independència, fins al punt que algunes exigències que negociava ERC, com el finançament singular, tenien més substància. Puigdemont es troba ara amb la pràctica certesa que avui no s’aprovarà el traspàs de competències en immigració pactat en les negociacions entre el PSOE i Junts perquè s’hi oposaran els quatre diputats de Podem. No va voler fer cordó sanitari a Sílvia Orriols a Ripoll (ni el 2023 ni aquest any) i ara veu com Aliança Catalana li menja el terreny parlant obsessivament d’immigració i el seu pla per evitar-ho naufragarà probablement avui.
Ione Belarra ha dit que votaran en contra del traspàs perquè s’oposen a una llei racista. Qualifica de racista la llei sobre immigració que estava vigent quan el seu partit formava part del govern de Sánchez, que no es modificaria ni en una sola coma si es produís el traspàs de competències reclamat per Junts. Belarra forma part d’un partit que estava en el govern quan el ministeri de l’Interior va justificar la mortaldat d’immigrants en alta mar a trets de la Guàrdia Civil i en cap moment va demanar la dimissió de Marlaska o el va acusar de racista. Ha fet el ridícul al qualificar els Mossos de racistes i si el que volia dir era que com que hi ha més mossos que policies nacionals si hi ha traspàs hi haurà més controls d’immigrants, té un problema de comunicació.
Yolanda Díaz es va equivocar al menysprear Podem, negant la possibilitat que Irene Montero es presentés en unes eleccions quan es va produir la crisi entre aquest partit i Sumar. Díaz no té, per aquesta raó, cap possibilitat de convèncer els quatre diputats de Podem de la conveniència de votar avui a favor del traspàs de competències per garantir la viabilitat del govern.
Pedro Sánchez va estar poc afortunat quan va dir que alguns homes se senten intimidats pel feminisme i poc combatiu davant de la campanya que van desencadenar alguns jutges contra la llei del només sí és sí. Sánchez no té per aquesta raó cap marge de maniobra per intentar que els quatre diputats de Podem votin avui a favor del traspàs de competències en immigració.
Però Pedro Sánchez continuarà governant. Encara no s’ha inventat el Titanic a què aquest home no pugui sobreviure.