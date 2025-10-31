Confrontació política en el fang
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va comparèixer ahir durant més de 5 hores al Senat davant la comissió d’investigació sobre el cas Koldo. Hi va acudir a petició del PP, que ha fet valer la seua majoria absoluta a la Cambra Alta per impulsar aquesta iniciativa amb la finalitat d’erosionar el PSOE i el seu líder amb l’escàndol que s’ha carregat primer José Luis Ábalos i després Santos Cerdán, els dos últims secretaris d’organització del partit. Va ser una sessió molt llarga sense gairebé novetats, si es deixa al marge que Sánchez va aparèixer per primera vegada en públic amb ulleres per veure-hi de prop. Només va admetre que en alguna ocasió va rebre diners en efectiu del partit, però per a despeses menors i “sempre contra factura”. Va negar en tot moment que hi hagi hagut finançament il·legal, que s’hagin abonat sobresous i va passar a l’atac recordant que el PP sí que va ser condemnat per aquesta causa i que el seu actual líder, Alberto Núñez Feijóo, no va declarar tots els seus ingressos quan va ser senador. Va utilitzar la mateixa tàctica quan el PP i altres grups li van preguntar sobre els casos que afecten la seua dona i el seu germà. Sobre la primera, va afirmar que no va tenir “res a veure” amb el rescat d’Air Europa i, després de defensar la innocència del segon, es va preguntar què diria el PP “si l’administració hagués donat un milió i mig d’euros a una determinada empresa i el meu germà hagués cobrat una comissió de 280.000 euros per l’adquisició de mascaretes”, en una al·lusió directa al germà d’Isabel Díaz Ayuso. També va negar conèixer l’empresari Víctor de Aldama, el presumpte aconseguidor de la trama Koldo, i va dir que tenia molt poc contacte amb l’assessor d’Ábalos que dona nom al cas. Era el que es preveia, perquè a Espanya totes o gairebé totes les comissions d’investigació constituïdes a nivell estatal o autonòmic només tenen com a objectiu desgastar l’adversari. A més, en aquesta ocasió crida l’atenció que els populars forcessin la declaració del president del Govern l’endemà del funeral d’Estat a València per les víctimes de la dana, quan estava més que clar que Carlos Mazón quedaria encara més qüestionat del que ja ho estava. D’altra banda, Junts va utilitzar l’interrogatori per escenificar la ruptura definitiva amb els socialistes. Una vegada enllestida la compareixença, Sánchez i membres de l’Executiu central van subratllar que només havia servit per posar en evidència la falta d’idees del PP, mentre que Núñez Feijóo i altres dirigents d’aquest partit van afirmar que les respostes “evasives” del president a nombroses qüestions l’incapaciten per continuar governant. Res de nou sota el sol, tret de la confirmació que tots els ponts entre les dos principals forces polítiques han estat volats i que no s’han d’esperar grans iniciatives en el que queda de legislatura, perquè no hi ha majories per aprovar-les.