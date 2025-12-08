Davant la pesta porcina, transparència. Això és tot
El conseller Ordeig té motius per celebrar que el brot de pesta porcina no hagi sortit d’un radi de 6 quilòmetres del lloc on es van declarar els primers focus. No era fàcil perquè en aquesta zona de Collserola hi ha mil senglars. S’han analitzat cent cadàvers i 13 han donat positiu. El focus no ha sortit d’un radi de 6 quilòmetres perquè s’han activat els protocols de contenció amb celeritat. Una altra cosa és l’origen del virus. Es tracta de la soca Geòrgia 2007, que no es troba en el medi natural i no té res a veure amb les que hi ha als 14 països europeus que tenen declarats focus de pesta. El conseller diu que cal ser prudents, i té raó. Defensa el treball de l’IRTA com a centre de referència en la investigació internacional, i també té raó. Però és més que evident que les sospites que el virus ha sortit d’un laboratori tenen molt sentit. Aquestes coses passen. Encara que hi hagi molts protocols de bioseguretat en aquests centres d’investigació, que n’hi ha, l’error humà sempre és una possibilitat que no es pot descartar. Avui es coneixeran els científics catalans, de la resta de l’Estat i de la Unió Europea que participaran en la investigació. Com vam dir ahir, es preveu que els resultats es coneguin en un termini d’entre 7 i 10 dies. Cal acarar anàlisis genètiques, la qual cosa es pot dur a terme en un període relativament curt. Què passaria si es confirmés que el virus va sortir d’un laboratori? Que el Govern hauria d’afrontar una crisi política important davant de la qual només podria reaccionar amb honestedat i transparència. Aquí cal demanar una mica de sentit comú a l’oposició. El president Illa, també ho dèiem ahir, no va estar afortunat divendres al Parlament al dir que amb la pesta porcina africana no hi cap la crítica política, però també és previsible que la seua reacció poc encertada tingués relació amb unes crítiques de l’oposició pel fet que no cancel·lés el seu viatge a la fira del llibre de Guadalajara a l’esclatar la crisi, com si es volgués establir una espècie de relació, absolutament impertinent i de nul·la moralitat, amb el cas de la dana.
El festival del llibre de Guadalajara ha estat un esdeveniment molt important per a la literatura catalana, i té tot el sentit del món que Illa fos allà, la qual cosa, evidentment, no té res a veure amb celebrar un dinar de cinc hores amb una periodista mentre el País Valencià s’enfrontava a una de les seues tragèdies més grans de la història. Illa va estar molt millor dissabte i Ordeig ho va estar, com en tota la crisi, ahir en la roda de premsa que va oferir a la seu d’Agricultura a Lleida. Si es confirma que el virus va sortir d’un laboratori de la Generalitat, caldrà explicar-ho amb transparència i prendre totes les mesures de bioseguretat perquè no es torni a repetir. Davant la pesta porcina, transparència. Això és tot. Que es noti que Catalunya no és Wuhan.