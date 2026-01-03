Els grans reptes del 2026 a Lleida
Aquest 2026 ve carregat de reptes a la demarcació. A Lleida ciutat s’haurà de posar en marxa la nova concessió del servei de neteja de la via pública i recollida de les escombraries, que seguiran en mans d’Ilnet, com els últims vint anys. El nou contracte permetrà incorporar maquinària més moderna i la principal incògnita és si aquesta millora servirà per acabar amb la brutícia als carrers, que ha suscitat moltes crítiques ciutadanes els últims anys. Les obres del futur parc comercial Promenade a Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners, haurien de començar les properes setmanes, mentre no hi ha perspectives que hi pugui haver grans avenços en el pla de l’estació, en un any en què s’estrenarà la nova terminal de busos al costat de la de trens. Caldrà veure si es desbloqueja per fi el gran polígon industrial de Torreblanca, un projecte prioritari no només per a Lleida, sinó per a Catalunya, i del qual encara no s’ha aprovat ni el pla director cinc anys després de l’inici dels tràmits. A nivell de comarques, un dels grans interrogants és com s’acabarà resolent el conflicte per la modernització del Canal d’Urgell, després que totes les col·lectivitats de regants, tret d’una, hagin rebutjat el model de finançament pactat per la junta de govern i la Generalitat.
I potser l’aspecte més crucial per a l’economia lleidatana serà l’evolució de la pesta porcina. Si s’aconsegueix contenir-la dins del focus detectat a l’entorn del parc de Collserola, el sector porcí patirà conseqüències negatives però no catastròfiques, tenint en compte que fins fa uns mesos havia registrat dos exercicis amb beneficis rècord. Cal confiar que serà així, perquè altrament l’impacte seria enorme, i igualment caldrà esperar que no hi hagi més casos de dermatosi bovina i de grip aviària. D’altra banda, està previst que en els propers mesos s’iniciïn les obres de la gran planta de biogàs de la Sentiu de Sió, que, com altres projectes similars, és rebutjada per ecologistes i part dels veïns, que argumenten que, a part de purins i fems de granges de la zona, rebrà tota mena de residus orgànics procedents d’altres llocs.
Les localitats petites també estaran molt pendents del desenvolupament de l’Estatut dels Municipis Rurals, que teòricament els ha de garantir serveis públics de qualitat i mesures per lluitar contra el despoblament. I finalment, a nivell de mobilitat, aquest serà l’any en què Ferrocarrils de la Generalitat rellevarà Renfe en el servei de la línia Lleida-Cervera-Manresa, mentre que el Pirineu necessita que l’acord entre el Govern i l’Estat per millorar l’Eix Pirinenc comenci a plasmar-se en obres. Hi ha més reptes i actuacions projectades o en marxa, però aquests marcaran l’esdevenir del 2026 a les comarques de Lleida.