Demagògia contra la immigració
La regularització extraordinària d’immigrants, la tramitació de la qual va aprovar iniciar fa uns dies el Govern central, beneficiarà al voltant de mig milió de persones, unes 7.000 a les comarques de Lleida. Que Vox hagi reaccionat com ens té acostumats, parlant que hi haurà una invasió, es donava per descomptat, però el PP no es queda enrere, quan amb José María Aznar com a president es va donar llum verda a la regularització de més de 500.000 estrangers sense papers, que és més o menys el número que s’estima per a la que està en marxa. Llavors, als anys 2000 i 2001, el nivell de l’atur era baix i els migrants que treballaven de forma irregular eren molts; ara també. Així ho constaten les dades de l’Enquesta de Població Activa, que indiquen que l’any passat hi havia poc més de 600.000 treballadors estrangers a Catalunya, número que contrasta amb el fet que els que figuren com a donats d’alta a la Seguretat Social, segons les dades d’Hisenda, eren gairebé 100.000 menys. Això demostra que ara són molts els que treballen de forma il·legal i que són susceptibles de patir abusos laborals perquè no estan subjectes a cap tipus de control. També cal ressenyar, com vam destacar fa unes setmanes, que les persones procedents d’altres països s’han convertit en una mà d’obra bàsica en molts sectors productius i a Lleida ja representen gairebé un de cada quatre afiliats a la Seguretat Social. Quan es diu que aquesta legalització col·lapsarà encara més serveis mèdics o socials, cal tenir en compte que sense els migrants que estan cotitzant segurament ja seria inviable el sistema de pensions o el manteniment de bona part dels serveis públics. En aquest punt cal donar la raó al diputat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, quan va afirmar irònicament que si Vox estigués en condicions d’aplicar la seua proposta d’expulsar 8 milions d’estrangers potser el mateix Santiago Abascal es veuria obligat a treballar per primera vegada en la seua vida fora de la política. Pel que fa a la demagògica teoria del reemplaçament, que sosté que la població “autòctona” aviat serà minoritària i que es perdran la llengua i les tradicions pròpies, únicament cal assenyalar que, com amb qualsevol altra persona, cal vetllar perquè els nouvinguts aprenguin l’idioma del lloc on s’estableixen i respectin principis com la igualtat entre homes i dones, preceptes bàsics que, sigui dit de passada, incompleixen membres de partits ultres com Vox, que es neguen a parlar en català i a condemnar la violència masclista sostenint que el que hi ha és “violència intrafamiliar”. I igual de demagògica és la crítica que Pedro Sánchez regularitza ara immigrants perquè votin el PSOE, perquè no podran participar en les pròximes eleccions generals.