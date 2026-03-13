La guerra de Trump que paguem tots
Els Estats Units i Israel van llançar el primer atac contra l’Iran el passat 28 de febrer. Hores després, en la seua primera intervenció pública, Donald Trump suggeria que l’ofensiva duraria molt poc perquè el règim s’ensorraria i, dirigint-se al poble iranià, va afirmar que “la llibertat està molt a prop”. Cert que va quedar escapçat amb l’assassinat del seu líder suprem, Ali Khamenei, però dos setmanes després no s’ha enfonsat i no dona mostres que això pugui passar a curt termini, perquè ha nomenat el fill de Khamenei com a nou dirigent, continua llançant atacs a països propers i a Israel i el pas de petrolers per l’estret d’Ormuz està bloquejat. Ahir, l’Agència Internacional de l’Energia va assenyalar que aquest conflicte ha provocat “la interrupció més gran del subministrament en la història del mercat mundial del petroli”. I si el mercat de petroli esternuda, el món es constipa. Tots els ciutadans ho comproven a l’hora d’omplir el dipòsit de combustible dels seus vehicles i tot apunta que les conseqüències per a les seues butxaques aniran a més al traslladar-se als preus l’alça de costos que aquesta conjuntura genera en el transport o a la producció d’aliments. Els agricultors denuncien que el preu de la urea, un fertilitzant bàsic, s’ha disparat més d’un 50% des del desembre i el del gasoil agrícola, un 30%, que és el mateix percentatge en el qual s’han incrementat els costos que suporten els transportistes catalans.
La realitat és que la guerra –per molt que Trump digui que “està guanyada”– ja ha desestabilitzat l’economia mundial i les conseqüències poden ser desastroses si es prolonga. En aquesta tessitura, també cal instar el Govern espanyol que actuï de forma immediata per atenuar aquestes conseqüències. En aquest sentit, les demandes d’empreses, agricultors i transportistes d’aplicar rebaixes fiscals als carburants són raonables, tenint en compte que l’impost d’hidrocarburs i l’IVA representen al voltant de la meitat del seu preu. I tornant a l’àmbit mundial, aquesta guerra, iniciada suposadament per evitar que l’Iran pogués tenir armes nuclears, de la qual cosa ni Trump ni Israel han aportat cap prova, ha convertit el Pròxim Orient en un polvorí.
Xaboles d’un altre món
El desmantellament de les barraques que hi havia des de fa anys a l’entorn de l’avinguda Tarradellas de Lleida, a Cappont, per part de l’ajuntament és una bona mesura, malgrat que les persones que hi eren no molestessin ningú. L’administració ha d’estar en condicions d’oferir un allotjament digne a tot aquell que ho necessiti i, alhora, no pot tolerar que hi hagi gent que visqui en condicions totalment insalubres, entre arbres i deixalles.