Incidents inacceptables en el futbol amateur
Aitona està d’enhorabona perquè torna a tenir equip de futbol. Juga a l’última categoria, Quarta Catalana, però això no importa. El que sí que importa, i ho destaca l’ajuntament, és que és positiu per a la vida esportiva i social del municipi i fomenta la cohesió. Ho explicàvem ahir en una notícia que mostra el principal valor del futbol amateur. És lògic que se celebrin les victòries i que les derrotes puguin doldre, especialment si són contra el club d’un municipi amb el qual hi ha una rivalitat històrica. El que no és acceptable és que espectadors o jugadors insultin o fins i tot agredeixin físicament els rivals o l’àrbitre per alguna acció del joc. L’últim d’aquests lamentables episodis va tenir lloc el cap de setmana passat a la Fuliola, quan alguns aficionats locals van colpejar jugadors del Tremp i van llançar graveta contra ells i contra un directiu del club que intentava protegir-los. És trist que cada temporada hi hagi uns quants incidents d’aquest tipus, i la impressió és que van a més, tant a les categories territorials com a la base. Els insults als àrbitres es consideren normals, quan els que dirigeixen aquests partits són joves amb molt poca experiència. Es poden equivocar, com s’equivoquen els d’elit, però un ascens o un descens no afecten ni la viabilitat del club ni els ingressos dels jugadors, que són amateurs.
També observem certes reticències per part dels equips i de la Federació a l’hora d’informar d’aquests successos, quan la millor manera de treballar per erradicar-los és palesar que són una vergonya per a tothom. Precisament, el futbol és un reflex d’una societat en la qual la falta de respecte s’ha generalitzat. Només cal llegir els comentaris de qualsevol xarxa social per comprovar el gran nombre d’insults que hi circulen. A més, els primers que haurien de donar exemple, que són els nostres representants polítics, competeixen (s’ha de matisar que uns més que d’altres) en una cursa de desqualificacions en la qual l’adversari s’ha convertit en un enemic que cal vèncer tant sí com no.
Duros a quatre pessetes
Els més joves segur que no coneixen l’expressió que ningú dona duros a quatre pessetes, que significa que no regala diners o ofereix alguna cosa per menys del que costa. Tanmateix, els estafadors que es lucren oferint grans guanys continuen proliferant tant en euros com abans en pessetes i sempre hi ha persones, i en això no hi ha diferències socials, que cauen en les seues xarxes. Les estafes piramidals són tot un clàssic, i a Lleida acaba de destapar-se’n una de 5 milions d’euros amb almenys 50 afectats. Tots volem guanyar més diners, però aquests no cauen del cel.