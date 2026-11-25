Ni un pas enrere contra la violència masclista
Una imatge val més que mil paraules. El memorial instal·lat a la plaça Major de Tàrrega amb motiu del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Contra la Dona, ho testifica. Compta amb un total de 130 taules sobre les quals hi ha 1.552 plats buits, cadascun amb el nom i l’edat d’una dona o d’un menor que han estat assassinats en crims masclistes. Són 1.484 dones des de l’any 2003, quan es van començar a comptabilitzar de forma específica aquestes víctimes, i 68 nens o adolescents des del 2013. Fem cas als que en lloc de violència masclista diuen que s’ha de considerar com a intrafamiliar i posem al costat taules amb plats buits en memòria dels qui han estat assassinats per dones que eren la seua parella o exparella. No arriben al 8% dels altres. Partint de la base, en tots dos casos, que un ja és massa, realment algú amb un mínim de sentit comú, aquest del qual presumeixen els ultres de Vox, pot concloure que són xifres equiparables? Perquè a més cal tenir en compte un altre tipus d’agressions, com les sexuals, de les quals les dones i nenes són les grans víctimes, les físiques que no acaben amb la vida de les afectades, les verbals i les cada vegada més habituals a través de les xarxes. Com informem en la nostra edició d’avui, a les comarques de Lleida s’han registrat gairebé 900 denúncies per maltractament en els nou primers mesos de l’any i fins al 23 de novembre han estat condemnats 499 homes, dels quals gairebé un de cada quatre són joves d’entre 18 i 30 anys. En aquest context, és evident que cal mantenir i reforçar la normativa i els dispositius de suport a les dones maltractades i que qualsevol retallada suposa un pas enrere no només per a elles, sinó per al conjunt de la societat. No podem acceptar el missatge que el feminisme ha anat massa lluny quan encara no s’ha aconseguit la plena igualtat, quan cada any moren al voltant d’una cinquantena de dones a l’Estat en mans de les seues parelles o exparelles i les que pateixen vexacions es compten per desenes de milers i el seu número va a més en lloc d’anar a menys. El problema és que, com demostra el percentatge que representen entre els condemnats, aquesta idea, el principal mitjà de difusió de la qual han estat les xarxes socials, ha calat entre homes joves, com també ho ha fet entre part de la ciutadania la falòrnia que la majoria dels autors de crims masclistes són d’origen immigrant, quan les dades constaten que la realitat és que els nascuts a Espanya són gairebé el doble. Cal perseverar en les mesures de suport a les víctimes, promoure una educació igualitària a nivell de gènere i adoptar iniciatives destinades que la ciutadania assumeixi que el masclisme és una xacra. Invisibilitzar-ho parlant de violència intrafamiliar és tornar a temps que semblaven superats.