Candidats vs. empresaris

Qui ha de convèncer qui en una entrevista de feina?

Aquests dies, nombrosos mitjans de comunicació s’han fet ressò de la frase pronunciada per José Elías en el seu pòdcast, en què afirmava: “Ara els empresaris hem de convèncer els empleats que vinguin a treballar.” Tota una declaració per la seua part resumint quina és l’actitud actual d’una bona part dels candidats en una entrevista de feina, assenyalant que ara és el candidat qui “interroga” l’empresa durant l’entrevista i que és aquesta qui ha d’exposar els arguments encaminats a convèncer l’empleat que aposti laboralment pel seu projecte. Una afirmació que no pot deixar indiferent ningú, ja que qui l’expressa, no és un personatge qualsevol –estem parlant del fundador d’Audax, propietari de la Sirena i d’una persona tremendament activa, mediàtica i influent a les xarxes sociolaborals.

Atreure talent avui.

Fins fa tres o quatre anys, davant de la publicació d’una oferta de feina, el nombre de candidats inscrits era suficient perquè aquesta o el head hunter encarregat de la selecció trobés el perfil idoni. Actualment el nombre de professionals que s’inscriuen en una oferta d’ocupació és significativament menor. Davant d’això les empreses han d’anticipar-se a les seues necessitats i mantenir un contacte obert i permanent amb els i les professionals a través de les xarxes socials i laborals i, quan arribi el moment de cobrir una oferta de feina, donar-la a conèixer exposant aquells punts forts de l’empresa i del lloc. Un conjunt de fortaleses (situació de l’empresa, condicions laborals, clima, etc.) que han de ser capaços de donar com a resultant un vector d’atracció més gran que el que ofereixin altres empreses amb què s’està competint per aquests candidats. Actuar així ens permetrà comptar amb el suficient nombre de professionals amb qui portar a terme el procés de selecció.

Claus per disposar de la plantilla necessària.

Les empreses que vulguin comptar amb aquest bé tan preuat i cada vegada més i més escàs –personal qualificat–, hauran de reduir la rotació augmentant l’engagement dels treballadors i amb això el seu compromís i la seua connexió emocional amb l’organització. Sense oblidar-se de continuar millorant la reputació de l’empresa entre la població laboral, tant interna com externa, amb la finalitat de comptar amb el nombre suficient d’aliats que vulguin treballar en els seus projectes. I tot això, navegant a contracorrent de la realitat global, ja que segons l’informe Employee Experience Report 2025 de Nailted, a Espanya la rotació laboral està augmentant i el compromís dels empleats ha evolucionat negativament. Aquestes són algunes de les raons que estan portant que moltes empreses tinguin cada vegada més dificultat per trobar nous empleats qualificats.