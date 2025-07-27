Desconnexió 2025
A hores d’ara del 2025, ens trobem un any més en el punt àlgid de la desconnexió laboral anual i, com si es tractés d’ocells migradors, protagonitzem un èxode que desplaçarà milions de persones al llarg d’una ruta d’estiu que ens allunyarà del nostre dia a dia. Una migració que protagonitzen milions d’espanyols a la recerca de la seua anhelada desconnexió laboral seguint un camí estacional pel qual de punta a punta del planeta circularan tres de cada quatre espanyols. Quedaran a la rereguarda gairebé un terç de l’esmentada població (segons RTVE.es) que per raons econòmiques s’hauran de mantenir de guàrdia als seus nius.
Desconnexió física
Són molts els experts en salut els que ens aconsellen que, malgrat que estiguem en vacances, no és recomanable parar totalment els motors responsables de l’exercici físic, convidant-nos a mantenir alguna activitat que ens permeti fugir del sedentarisme i obtenir més beneficis per a la nostra salut cardiovascular i fins i tot muscular. Recordant-nos que si, a més, aquest exercici el fem a l’aire lliure, ens pot obrir una finestra per la qual sortir, conèixer nova gent i nous llocs que facilitin també una desconnexió emocional. Un exercici físic que ens permetrà pal·liar en part els efectes nocius dels petits excessos en la nostra alimentació vacacional i que contribuirà a mantenir i no trencar amb la cadena de millora que al llarg de l’any hàgim construït, produint al seu torn un cansament sa derivat d’aquest exercici que ens portarà a gaudir d’un son més reparador.
Desconnexió emocional
Els estudis comparatius entre el funcionament de les nostres capacitats cognitives, tant les bàsiques (atenció, memòria, etc.) com les superiors (pensament, raonament, etc.) encarregades de governar el nostre dia a dia i l’execució de les nostres actuacions, indiquen que el seu funcionament i en conseqüència el nostre acompliment és més gran en l’etapa postvacacional que en la prevacacional. És necessari, doncs, insistir en el fet que un dels efectes que hauríem d’aconseguir amb les vacances és el descans; ja que la seua consecució després del cansament i posterior recuperació mitjançant un son agradable i de qualitat provoca un impacte positiu i rehabilitador en totes les nostres capacitats.
Altres efectes positius
Gaudir de les vacances per part dels empleats i empleades, a part de ser un dret, és una inversió en salut que produeix beneficis tant en l’àmbit personal al contribuir a una vida més saludable, com professional ja que tornar amb les piles carregades permet afrontar amb més probabilitat d’èxit els problemes que vagin sorgint en els diferents àmbits de la vida i encarar la resta de l’any de forma més optimista i satisfactòria.