El risc de la correcció

Creat: Actualitzat:

Hem arribat a tal punt de mediocritat que ara resulta que escriure correctament converteix qualsevol en sospitós d’haver usat la intel·ligència artificial (IA) en els seus escrits. És tan comú fer faltes d’ortografia, de sintaxi o no saber expressar-se que, si algú utilitza el guió llarg, posa les comes al seu lloc o estructura un text de manera entenedora, arrisca la seva reputació –i si és un estudiant es juga un suspens– car pot ser acusat d’haver fet ús del ChatGPT.

Pot semblar una broma, però no ho és. I feta la llei, feta la trampa, la solució es troba en el fet que, per humanitzar la redacció i fer-la creïble, cal donar instruccions a la IA perquè inclogui en el text un percentatge d’errades que sol variar entre el 5 i el 15%. I així, de sobte, amb un gir de guió a l’estil de Black Mirror, demanem a la IA que simuli que no en sap prou i la seva creació passi per humana.

Certament, som éssers imperfectes, ens equivoquem sovint i cometem errors de tota mena, però, fins no fa gaire, la dignitat feia impensable lliurar un treball, enviar un correu electrònic o penjar una publicació a Internet sense revisar no una, sinó unes quantes vegades, per assegurar-nos de no passar vergonya. Potser caldrà deixar una coma entre el subjecte i el verb, oblidar algun accent o confondre “alhora” amb “a l’hora”, de tant en tant. Ens ho haurem de pensar, abans de deixar un text impecable.

I això tot just acaba de començar, perquè no és lluny el dia en què serà difícil distingir si un treball creatiu qualsevol l’ha fet una persona o una IA, com ara una fotografia, un vídeo, un anunci publicitari o una novel·la.

En efecte, en la darrera edició de la Convenció sobre ciència-ficció de la Xina (Beijing, març de 2025) Liu Cixin, l’autor de El problema dels tres cossos, va vaticinar que la IA reemplaçarà els escriptors d’aquí a pocs anys, i cadascú podrà crear novel·les d’autoconsum, i fins i tot pel·lícules o jocs d’ordinador, segons les preferències. També ha dit que, des del punt de vista científic, no hi ha cap tret característic dels escriptors humans que la IA no pugui imitar.

Per això, tampoc les errades ens permetran distingir l’obra artificial de la d’un creador humà. De fet, alguns diaris digitals ja fa dies que publiquen articles comercials escrits amb IA.