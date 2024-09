El Lleida es reorganitza, primer és Mr. Hyde i després el Dr. Jekyll

Creat: Actualitzat:

Bé està el que bé acaba perquè el partit d’ahir al buit Camp d’Esports anava camí de convertir-se en una tragèdia. Un 0-2 al descans i el Lleida vagant per la gespa, que la veritat va fer molt mal efecte, amb una imatge molt pobra. Després, passat el descans i amb l’entrada de Fer Cortijo, que va revolucionar l’equip, la cosa va ser diferent. Sí, és veritat, els de Marc Garcia van jugar contra deu més de mitja hora i, a més, en l’afegit de l’afegit l’àrbitre els va anul·lar un gol que hauria pogut significar el 3-2, però amb tot, l’empat, tal com anaven les coses, pot donar-se per bo.Prenent la referència d’aquella joia de la literatura escrita per Robert Louis Stevenson, publicada el 1886, l’autor, el mateix que va crear una altra obra mestra com va ser L’illa del tresor, el Lleida va canviar l’ordre i va ser, primer, el malvat Mr. Hyde i després es va transformar en el brillant Dr. Jekyll per salvar els mobles. Si fa una setmana ja teníem un punt, ara en tenim dos. No està gens malament en aquesta cursa d’obstacles que serà aquesta Segona RFEF en la present temporada, en la qual els del Camp d’Esports estaran més exigits que mai. Ja ho havíem escrit abans. La política de canviar tot l’equip en cada pretemporada és molt arriscada. I així els blaus, amb quinze noves incorporacions, van demostrar estar, almenys en el primer temps, encara en pretemporada i en fase d’acoblament. Després, els defectes es van minimitzar perquè van tirar de caràcter i van acabar salvant un punt quan els altres ja estaven fent l’equipatge rumb a les Balears. O sigui, que queda encara molt treball per fer. I una cosa més. Elogiable el detall de la plantilla, sortint al balcó de la tribuna per saludar els aficionats que van omplir l’entorn del camp tot seguint el partit a través de la pantalla gegant del club.