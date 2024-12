La millor manera de felicitar el Nadal al personal

Creat: Actualitzat:

Tal com estaven les coses, que gaire animades no estaven, el millor que li podia passar a aquest Lleida en el seu comiat futbolístic d’aquest 2024 era guanyar l’Andratx i, si més no, després d’encadenar cinc jornades sense conèixer la victòria, felicitar els aficionats, que serà pel fred o pels resultats comença a desertar del Camp d’Esports. Que hi van els de sempre, vaja, i han caigut els que s’apunten només a cavall guanyador. El cas és que els mallorquins no van ser rival i els de Marc Garcia els van passar per sobre amb els gols de Naranjo, Òscar Rubio, pel qual sembla que no passen ni li pesen els anys, i Unai Garcia. El resultat, en el fons, és el que menys importa. L’important és la victòria, sumar els tres punts i, sobretot, recuperar sensacions. Tot això unit permet al Lleida acabar l’any en posicions de play-off i mirar amb optimisme el 2025 després d’un 2024 amb més tristeses que alegries si tenim en compte que es va escapar l’ascens directe en la campanya anterior, quan ja es donava per fet, va caure de bon començament en el play-off d’ascens i sembla, en aquest campionat, haver perdut gas després d’un esperançador inici. El cas és que aquestes curtes vacances nadalenques serviran per descansar, carregar piles, eliminar nuvolots i decidir, dins de les possibilitats econòmiques de l’entitat, si es va, o no, al mercat de gener, que hi ha qui pensa que és obligatori i qui creu que amb el que hi ha ja és suficient.I una altra cosa. Cal felicitar la col·legiada que va dirigir el partit, la madrilenya Elisabeth Calvo. Tres anys a la Lliga F i ja ha estat designada per arbitrar a Segona RFEF, una competició masculina. I a partir del gener, ja serà una àrbitra internacional. La seua actuació d’ahir al Camp d’Esports va ser d’excel·lent.