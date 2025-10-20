David contra Goliath
E l Barris Nord viurà aquesta temporada un nou capítol de l’enfrontament del modest David contra el totpoderós Goliath. En aquest cas en versió competició. L’Hiopos Lleida, amb un pressupost més gran que el de la temporada passada però encara modest, s’enfrontarà a equips que multipliquen per 10 la seua capacitat de despesa. Malgrat les dificultats per trobar dades fiables dels pressupostos dels equips ACB, els prop de cinc milions de l’equip lleidatà hauran de competir amb els 45 de què disposa el Reial Madrid o els 44 del Barça, o als 25 del rival d’ahir, el València, malgrat que asseguren que per al seu equip masculí només són 18.
Sigui com sigui, la modèstia econòmica d’equips com l’Hiopos Lleida o el Baxi Manresa, un altre cas similar, no suposa ni de bon tros que no es pugui i que no es vagi a lluitar contra els “Goliaths” de la Lliga ACB. Al contrari. L’Hiopos Lleida té unes armes que cap altre equip d’ACB no té, una afició capaç de desplaçar més de 1.200 persones al Palau Blaugrana, i un Barris Nord capaç de condicionar i empetitir qualsevol rival, sempre que no passi com ahir, que els àrbitres van condicionar clarament la derrota dels de Gerard Encuentra.
I en l’aspecte estrictament esportiu, cal celebrar que aquesta temporada, a diferència de l’anterior, Encuentra ja compti amb tota la plantilla completa. I això es nota, sobretot, en l’aspecte defensiu, en què, a diferència de la campanya passada, hi ha uns referents que han portat l’Hiopos Lleida a ser una de les millors defenses del campionat. En resum, preparem-nos per a emocions fortes i, malgrat el que indica el realisme, segur que no renunciarem a res, absolutament a res.