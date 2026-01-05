Maleït primer quart
L’Hiopos Lleida tenia ahir una gran oportunitat d’allunyar-se una mica més de la part baixa de la classificació i tornar a encadenar dos victòries seguides en aquest carrusel de partits, tres en vuit dies. Gerard Encuentra ja va dir al guanyar a Andorra que els jugadors havien fet un gran desgast físic i ahir es va notar.
Però la diferència entre l’inici de Lliga i aquestes últimes setmanes és que abans els partits es començaven molt bé, guanyant tots els primers quarts, la qual cosa donava certa tranquil·litat i control.
En aquests últims duels ens hem trobat amb un Hiopos al qual li costa molt entrar en el partit, provocant que vagi a remolc del marcador i no tingui aquest control. Anar en contra del marcador ja en el primer quart porta l’equip a jugar amb molta precipitació, abusant dels triples i perdent moltes pilotes.
Potser caldria donar un toc d’atenció important als jugadors, i poder apostar per aquells que han estat entrenant-se millor durant la setmana, o que es vegin més activats. Hi pot haver moltes variables que hagin portat a aquesta situació, entre d’altres, un canvi de dinàmica abans dels partits, que s’hagi modificat algun aspecte dels escalfaments, que els jugadors s’hagin acomodat a la titularitat o simplement que ja són predictibles.
Sigui el que sigui, és important canviar aquesta dinàmica en els inicis dels partits per evitar situacions com la d’ahir, amb un 2-12 de parcial en el minut 5 que ha condicionat tot el duel. Queda una setmana per al pròxim partit, en el qual esperem que els Reis d’Orient portin a l’Hiopos Lleida una millor presa de decisions en les arrancades, en les quals abans sortien amb més intensitat i amb les idees més clares.