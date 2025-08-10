Negocis, Trump i Las Vegas
Quan vaig comprar el llibre de Trump: The art of the deal, (l’art de negociar) escrit el 1987 juntament amb TonySchwartz, poc em podia pensar fins a quin nivell m’afectaria tot el que deia ja en les seves pàgines. En aquest llibre en què explica el seu dia a dia i la seva manera de negociar i arribar a acords, no estalvia egocentrisme ni agressivitat negociadora. Si has de pensar, pensa sempre en gran, diu, i considera que insistir i negociar sense rendir-se és bàsic per aconseguir l’èxit final. No sé si els polítics europeus actuals van llegir aquest llibre, però la seva política negociadora i la seva manera d’arribar a acords amb la UE i altres països no haurien de sorprendre ningú que s’hagués pres la molèstia de llegir-lo. L’altre contacte indirecte amb Trump el vaig tenir a través del seu hotel a Las Vegas: el Trump International Hotel. Tot i que diuen que “el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas”, aquesta anècdota es pot explicar. El juliol de 2019, el meu nebot l’Àlex, el meu amic Jordi i jo vàrem anar a passar uns dies a Las Vegas durant el nostre viatge per l’oest dels Estats Units. Vaig tenir curiositat de pernoctar una nit en aquest hotel de 64 plantes i 1.282 habitacions, inaugurat el maig de 2008, del qual ja havia sentit a parlar. Aquesta imponent torre amb façana de vidre de color daurat impressiona ja de lluny amb el seu rètol a la part superior: Trump. Vaig reservar dos habitacions, una doble i una individual, com veníem fent durant el viatge. De fet, aquest hotel no era dels més cars dels que hi ha a Las Vegas comparat amb altres també famosos al voltant de l’Strip. La recepcionista va localitzar la meva reserva però abans de formalitzar els tràmits ens va dir si volíem millorar les nostres habitacions. Una proposta bastant freqüent en aquests hotels. Ens va proposar agafar una suite de 2 habitacions, sala d’estar, cuina i 3 banys. El preu oficial de la suite rondava els 1.600 dòlars, però ella ens el deixava per 1.200. Aquí l’Àlex, el més jove dels tres, va agafar les regnes de la negociació i seguint –sense saber-ho– les indicacions de Trump, va negociar sense rendir-se fins aconseguir rebaixar la suite fins als 750 dòlars. Cap de nosaltres havia estat mai en una suite semblant, però aquella nit a Las Vegas tocava pensar en gran i vàrem dormir en gran, molt gran, encara que fos, només, per una vegada a la vida.