Quan les dades canvien el lideratge
Durant molt de temps, la conversa sobre el lideratge en les empreses ha viscut de percepcions. Es parla de caps que “connecten” o “no connecten”, de directius a qui “els falta alguna cosa” en la gestió de persones, d’equips que funcionen sense que ningú sàpiga gaire bé per què. Les decisions de desenvolupament directiu es prenen amb impressions acumulades i, en el millor dels casos, amb enquestes de clima que mesuren el resultat, però no la causa.
Anomenem-la Laia. Directora de recursos humans d’una empresa industrial, havia de proposar al comitè de direcció qui ocuparia una prefectura d’àrea. Dos candidats seriosos, dos opinions enfrontades. “És un líder nat”, deia un. “Se li nota poc amb la gent”, replicava un altre. La reunió va durar hora i mitja i va acabar com gairebé totes: guanya qui parla més fort o qui té més afinitat amb la direcció. Ningú no havia mirat ni una sola dada sobre com liderava cap dels dos.
Les percepcions tenen un límit evident: no es poden comparar, no es poden transferir i no permeten intervenir amb precisió. Saber que algú “no connecta bé” no serveix per dissenyar un pla de millora. És com dir-li a un pacient que “no té bon aspecte” sense haver-li fet una analítica. Sense diagnòstic no hi ha tractament possible.
Mesos després, aquella empresa va avaluar tot el seu equip directiu amb criteris definits, un instrument validat i la mirada dels seus propis equips. I van canviar tres coses.
La primera: la conversa va deixar de ser personal i es va tornar professional. En lloc de debatre com és algú, el comitè va començar a parlar de com exerceix determinades competències. Un dels directius, que durant anys havia esquivat qualsevol feedback, ho va resumir així: “Si em parles de la meua escolta, puc treballar-la. Si em dius que soc distant, només puc defensar-me.”
La segona: l’organització va guanyar un llenguatge compartit. Tots parlaven de les mateixes dimensions i competències, i les decisions de promoció, formació o successió van deixar de dependre de qui tenia més visibilitat. El candidat que “es notava poc” va resultar tenir un perfil interpersonal sòlid que ningú no havia sabut veure.
La tercera, potser la més important: les dades van permetre mesurar l’impacte. Amb una fotografia de l’abans i una altra del després, el desenvolupament directiu va deixar de ser una despesa i va poder demostrar-se com a inversió. I la Laia va passar de ser qui proposa formacions a ser qui explica, amb dades, quin lideratge està construint l’empresa.
Importa també com s’avalua. Un bon diagnòstic creua la mirada de la persona amb la del seu equip, perquè la diferència entre les dos, la bretxa d’autopercepció, sol ser la dada més reveladora. I baixa del resultat global al competencial: no n’hi ha prou amb saber que algú puntua 6,8 sobre 10; cal saber quines competències té desenvolupades i quines ha de treballar.
Una eina per començar demà mateix, sense esperar cap software: abans de la pròxima decisió de promoció, escriviu tres competències que exigeix el lloc i, per a cada candidat, un fet observable que les avali. Si només hi ha opinions, ja sabeu on és el problema. I als sis mesos, torneu a mirar: el que es treballa s’ha de poder veure.
No es tracta de reduir les persones a un número, sinó de donar al lideratge la mateixa serietat que donem als comptes. Darrere de cada decisió directiva hi ha persones que la viuen, i millorar qui dirigeix és la via més directa per millorar la vida dels qui en depenen. És un canvi de cultura més que d’eines.