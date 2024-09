Petjades de per vida

Creat: Actualitzat:

Ara que comença un nou curs i aprofitant que estrenem etapa política, m’agradaria llançar una proposta adreçada a escoles i instituts públics. Alguns concertats em consta que ja ho fan. Seria per incorporar al projecte educatiu de cada centre. Sense excepcions. En concret al capítol de visites i sortides: Alcohòlics anònims, Projecte Home, Associació Alba, ACENCAS o similar. Comença a ser urgent donat l’augment constant d’addiccions entre adolescents i no tan joves. I no s’equivoquin. No totes venen de la pandèmia. L’escalada va començar molt abans i hi ha casos i rerefons de tots colors. Però si hi ha un factor que preocupa especialment és la banalització que es fa d’aquestes conductes en el conjunt de la societat. Començant per l’alcohol, el tabac o la marihuana. I continuant pel joc d’atzar, les begudes energètiques, la cocaïna o les pantalles. I és que sembla que tot estigui permès en la seva justa mesura malgrat exposar-se a un punt de no retorn. Amb dades a la mà, més de 15.700 persones van iniciar algun tractament a Catalunya el 2023, la xifra més alta des que Salut centralitza aquest servei. El nombre més gran de peticions va ser per addicció a l’alcohol, amb gairebé la meitat de casos, seguida per la cocaïna i el cànnabis.Proposo que sigui una sortida diferent al final de cada etapa, ja sigui a un hospital, associació o centre de desintoxicació o rehabilitació. Que sigui una visita d’impacte. Que sacsegi. Que remeni consciències. Que deixi petjada de per vida. Oi que no sona gens malament? El problema sabeu quin és? Que tot plegat no servirà de gran cosa si no ens posem tots d’acord. Tots i totes. Sense un quorum social inequívoc no hi ha res a fer. I en aquest sentit, famílies, diria que ho tenim un xic complicat. Sobretot perquè que resulta molt poc convincent voler alliçonar la canalla amb un cigar o una copa a la mà. Sobra hipocresia i falta contundència. Credibilitat. Pedagogia. Un missatge sense fissures en boca de tota la comunitat docent, pares, mares, avis i també mitjans de comunicació a través de testimonis reals i veus d’experts amb evidències científiques sota el braç. I decisions valentes per part dels governs, per descomptat, sense deixar de bombardejar-nos periòdicament amb aquelles campanyes de prevenció i conscienciació tan i tan necessàries.