Ni per a Kidman ni per a Cornwell
Malgrat que l’adaptació de la saga homònima de novel·les escrites per Patricia Cornwell, cortesia de Liz Sarnoff (Lost, Barry), no ha gaudit d’una recepció general especialment entusiasta, és de justícia assenyalar-lo com un thriller eficaç i agradable. Un pèl desordenat en el desenvolupament narratiu, però amb un potent repartiment i un cas prou interessant com per no desenganxar-se de la pantalla. La trama arranca amb el retorn de Kay Scarpetta (Nicole Kidman) a Virgínia per reprendre el seu lloc com a forense en cap, just quan té lloc un nou assassinat que sembla que està connectat amb el seu primer gran cas, ocorregut el 1998. A partir d’aquesta premissa, el relat es divideix en dos temps: el present del 2026 i el passat dels noranta de la protagonista, interpretat per Rosy McEwen. Com si fos un diàleg entre les dos línies cronològiques, l’espectador es converteix en testimoni silenciós d’una espècie de mirall trencat sobre el qual la forense resol cadàvers aliens mentre intenta no enfonsar-se en els seus propis. D’altra banda, el to dramàtic ve dilatat pel repartiment coral que envolta Scarpetta, conformat per la conflictiva germana Dorothy (Jamie Lee Curtis), autora infantil narcisista i temperamental; l’inseparable Pete Marino (Bobby Cannavale), antic policia reconvertit en especialista forense; el perfilador de l’FBI Benton Wesley (Simon Baker), gran suport emocional de Kay; i Lucy Farinelli-Watson (Ariana DeBose), neboda i geni informàtic amb una història familiar que arrossega ferides antigues. Malgrat tot, com hem apuntat al principi d’aquestes línies, la sèrie resulta irregular i excessivament recarregada, provant de conjugar melodrama familiar, thriller forense, trauma sentimental, passat fosc i fins i tot derives tecnològiques sense acabar d’harmonitzar-ho tot. I, potser, el més greu de tot: en ocasions, Scarpetta sembla la secundària en el seu propi xou, desplaçada per unflades dinàmiques familiars i un to que s’atansa massa al culebró. Menció a part per al debat generat pel càsting de Kidman, la imatge de la qual –que no interpretació– ha arribat a fer qüestionar la credibilitat de l’adaptació per als lectors veterans de Cornwell. Per a qui resulti un producte del seu gust poden estar tranquils, ja que Amazon va encarregar directament dos temporades abans de l’estrena amb la intenció de recrear novel·les posteriors de la saga.