Flaire de Maig Fester
Portaveu d’ERC a la Paeria
El mes de maig llueix en plenitud la seva festa, el “Maig Fester”. I em permetreu que avui faci una crida a sortir als carrers de la nostra estimada ciutat a gaudir de totes i cadascuna de les activitats lúdiques i culturals que se’ns presenten i em permetreu que agraeixi a totes les persones, entitats i col·lectius que ho fan any rere any possible.
Aquest cap de setmana s’està celebrant la Fira de Titelles, que enguany arriba a la seva 36a edició i ho fa reafirmant-se com una cita referent internacional en el món del teatre de titelles i del teatre familiar. Enguany, a més, el Centre de Titelles ha rebut un dels reconeixements més destacats del país: la Creu de Sant Jordi, per la seva trajectòria exemplar i contribució cultural. Uri, Eli, Bernat, Mireia i totes les persones que en formeu part –així com les que hi heu tingut alguna cosa a veure durant el llarg recorregut de l’entitat, com l’enyorada Julieta Agustí i Joan Andreu Vallvé– us desitgem tots els èxits i també ens comprometem a donar-vos tot el suport necessari per a continuar fent de Lleida la capital dels titelles.
I, tot just després, la Festa Major de Sant Anastasi. Des d’Esquerra Republicana sempre defensarem i estarem al costat d’unes Festes populars i per a tothom en què, per sobre de tot, les entitats han de tenir un paper clau i protagonista. Aquest any, amb la pregonera Puri Terrado, directora de l’Auditori Enric Granados –que ara es jubila–, i que amb el seu pregó reconeixem la seva trajectòria i commemorarem, un cop més, l’aniversari de l’Auditori de Lleida. 30 anys programant cultura i fent ciutat.
En plena meitat del Maig Fester hi trobem els Moros i Cristians, que ja han començat a engalanar-se amb el pregó de la Festa, que aquest any comptarà amb el pregó de l’artista lleidatà Kelly Isaiah Ogbebor. Personalment em fa una il·lusió enorme que el Kelly ens acompanyi en aquesta Festa dels Moros i Cristians, que vol ser sempre mirall de la nostra ciutat, plural i integradora. Una Festa que, a més, posa en relleu la importància de la cultura popular per a la preservació d’una societat sana, diversa i integradora.
Tancarà el Maig Fester l’Aplec del Caragol, amb una reivindicació que demanàvem l’any passat acomplerta: que l’Aplec es declari Festa d’Utilitat Pública. Ja és Festa Nacional d’Interès Tradicional i Festa d’Interès Turístic Nacional. Ens agermana, ens reconeix i aglutina milers de lleidatans i lleidatanes, a més dels penyistes del territori i visitants d’arreu. Una Festa que no para de guanyar adeptes i que aquest any ha integrat 3 noves penyes que gaudiran de la festa als Camps Elisis.
Finalment, aquest diumenge, 4 de maig, s’iniciarà l’Any Viñes amb un concert al Liceu, un reconeixement al llegat del mestre Ricard Viñes. Un acte al qual des d’Esquerra Republicana donem tot el suport, ja que creiem que va en la línia d’una programació digna i transversal que faci arribar l’obra de Viñes a tota la ciutadania, tot reforçant el paper de Lleida com a capital cultural del país.
Es fa estrany pensar que hi va haver un temps en què totes aquestes festes coincidien en un sol cap de setmana. Va ser un encert separar-les per gaudir-les plenament durant tot un mes. Que Lleida s’ompli tot l’any de cultura, tradicions i festa! A gaudir del Maig Fester!
“Maig és un esclat que encén la llum del temps / i ens desvetlla la pell amb flaires noves.”Rosa Fabregat